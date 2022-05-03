Bayram yemekleri ve tatlıları! Bayramda ne pişirsek? Ramazan Bayramı menüsü!

Ramazan bayramı menüsü!

Düğün çorbası tarifi

Et Haşlamak için Malzemeler

500 gr. kuzu gerdan

6 su bardağı su – Haşlamak için

Çorba için Malzemeler

3 yemek kaşığı tereyağı

2 tepeleme yemek kaşığı un

Tuz

3 su bardağı et suyu

3 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Terbiye için Malzemeler

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

½ adet limonun suyu

1 adet yumurta sarısı

Üzeri için Malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber

Düğün çorbası nasıl yapılır?

Eti ve 6 su bardağı suyu bir tencereye koyup kaynamaya bırakın. Su kaynayınca ateşi kısın ve orta ateşte kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın. İyice pişince, tel süzgeçte süzün, suyunu bir kapta saklayın. Etleri soğutup kemiklerini temizleyin ve küçük parçalar halinde didikleyin.

Tereyağı ve unu bir tencerede hafifçe kavurun. Eti haşladığınız sudan 3 su bardağı ve 3 su bardağı suyu yavaş yavaş ekleyerek karıştırın, didilmiş etleri ekleyin.

Bir kapta, yoğurt, yumurta sarısı ve limon suyunu karıştırın. çorbanın suyundan 1 kepçe alarak içine katın ve terbiyeyi ılıştırın ardından çorbanın içine sürekli karıştırarak ilave edin, tuzunu ekleyin ve bir taşım kaynatın.

Bir tavada erittiğiniz 1 yemek kaşığı tereyağına toz kırmızı biberi katın ve çorbanın üstüne gezdirerek servis edin.

Erikli kuzu incik tarifi

Malzemeler

4 adet kuzu incik

1 dal biberiye

8-10 adet kuru erik

10-12 adet arpacık soğanı

2 diş sarımsak

Çubuk tarçın

¼ su bardağı su

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Erikli kuzu incik tarifi nasıl yapılır?

Tavayı ocağa alın ve ısıtın. İnciklerin her iki tarafına zeytinyağı, tuz ve karabiber serpip ovun ve ısınan tavada etleri mühürleyin. Etleri tavadan alıp arpacık soğanları ve sarımsakları ilave edin ve 1 dakika kadar soteleyin. Etleri fırın poşetine yerleştirin üzerine sotelediğiniz arpacık soğanları ve sarımsakları ekleyin, 1 adet çubuk tarçın, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, kuru erik, su ve biberiye ekleyip poşetin ağzını kapatın. Üzerinde küçük delikle açıp fırın kabına çok az su koyup poşeti yerleştirin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 1 saat pişirin.

Firik pilavı tarifi

Malzemeler

2 avuç tel şehriye

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı firik bulguru

½ su bardağı pilavlık bulgur

1 yemek kaşığı kuru fesleğen

Tuz

Karabiber

2 su bardağı et suyu

2 su bardağı su

2 avuç ceviz

Firik pilavı nasıl yapılır?

Pilav tenceresine tel şehriyeleri koyun ve hafif renk alıncaya kadar kavurun. Şehriyeler renk almaya başlayınca ayçiçek yağı ve tereyağı ilave edip kavurun. Yıkanmış firik ve bulguru ilave edip kavurmaya edin. 1 – 2 dakika kavrulduktan sonra tuz, karabiber ve kuru fesleğeni ekleyip karıştırın. Sularını ilave edip pişmeye bırakın. Suyunu çektikten sonra iri kıydığınız cevizi ilave edin ve kapağı kapalı olarak dinlenmeye bırakın.

Mor lahana salatası tarifi

Mor Lahana Salatası Malzemeleri

½ adet mor lahana

1 adet havuç – rende

2 adet salatalık – rende

½ adet kırmızı soğan

3 – 4 dal taze kişniş

1 avuç ceviz

1 adet lime kabuğu rendesi

1 avuç sultaniye kuru üzüm

Sosu için Malzemeler

1 yemek kaşığı zeytinyağı

½ adet lime suyu

1 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

Mor lahana salatası nasıl yapılır?

Sultaniye üzümlerini sıcak suda bekletin. Mor lahananızı ortadan ikiye kesin. Kök kısmı altta kalacak şekilde lahananızı tezgaha koyun ve ince ince dilimleyin. Dilimlediğiniz lahanayı bir karıştırma kabına alın ve 1 yemek kaşığı tuzla iyice ovun. Havucu rendeleyin. Salatalıkların sadece dış taraflarını rendeleyin, çekirdekli kısımlarını rendelemeyin. Bir tülbent yardımıyla lahana, salatalık ve havucun suyunu sıkın. Kırmızı soğanı ufak ufak doğrayın. Lahana ve salatalığı bir tülbent yardımıyla iyice sıkın. Lime’nin kabuğunu rendeleyin. Kişnişi saplarından ayırın ve ince kıyın. Cevizi iri kıyın. Sultaniye üzümün suyunu süzün. Doğradığınız her şeyi bir karıştırma kabında karıştırın.

Sosu için;

Sos için olan tüm malzemeleri karıştırın ve hazırladığınız salatayla karıştırıp, servis edin.

Tahinli kuru baklava tarifi

Tahinli Kuru Baklava Malzemeleri

9 yaprak baklavalık yufka

5 – 6 yemek kaşığı tereyağı – eritilmiş

9 yemek kaşığı tahin

5 – 6 yemek kaşığı toz şeker

4 – 5 avuç toz ceviz

Tahinli kuru baklava tarifi nasıl yapılır?

Baklavalık yufkanızın ilk katını tezgahınıza serin. Toplamda 3 kat olacak şekilde ve her katını yağlayarak baklavalık yufkalarınızı hazırlayın. En üstüne 3 yemek kaşığı tahin gezdirin ve kaşığınızın tersiyle yufkanızın her yerine iyice yayın. 2 – 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 avuç toz ceviz serpiştirin. Hazırladığınız yufkayı rulo yapın ve 3 parmak boyutunda kesin. Baklavalarınızı küçük bir cam fırın kabına dizin. Üzerlerine tereyağı sürün ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

Keşkül tarifi

Keşkül Malzemeleri

1 litre süt

1 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağı toz badem

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

Üzeri için Malzemeler

File badem

Keşkül tarifi nasıl yapılır?

Tencerenizi tezgaha alın. İçerisine süt, yumurta sarısı, toz badem ve toz şekeri alıp bir çırpma teliyle karıştırın. Sütün birazını nişastayı açmak için ayırın. Tencerenizi ocağa alın ve orta ateşte ısıtmaya başlayın. Bir karıştırma kabına nişasta ve ayırdığınız sütü alıp karıştırın. Süt kaynayınca nişastayı ilave edin ve karışım kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Hazır olan keşkülün içerisine toz vanilya ilave edip karıştırın. Servis edeceğiniz kaselere pay edin ve soğumaya bırakın. Keşkülleriniz soğuyunca file bademi serpiştirip servis edin. Tarifler Arda Türkmen’in “Arda’nın Mutfağı” sitesinden alınmıştır.