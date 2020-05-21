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Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü?

Bayramda sokağa çıkma yasakları yıllık izinden düşülür mü? Bu sene 1. günü 24 Mayıs'a denk gelen Ramazan Bayramı bu yıl sokağa çıkma uygulaması kapsamınsa evlerde geçecek. Peki bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 20:07:00 - 2020-05-21 20:08:41
Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü?

Bayramda 81 il kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı için beklenen genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin bütün illerinde uygulanacak.  Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü? Sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan şu şekilde cevap veriyor: “Sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerin yıllık izinden düşülüp düşülmemesi konusu net değil. Çünkü İş Kanunu yıllık izinden hangi durumların düşüleceğini belirtiyor ancak bunların içinde sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Ancak yıllık izin şartları da aynı kanunda belirtilmiş ve bu şartların dışında farklı bir uygulama yapılamaz. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı nedeniyle işe gelinemeyen günler yıllık izinden düşülemez. Sokağa çıkma yasağı olduğu günler için işveren telafi çalışması yaptırabilir. Telafi çalışmasının süresi 4 aydır.”

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