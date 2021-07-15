Bayram tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayram tatili ne zaman bitiyor?

Bayram tatili ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır ziyareti sırasında Kurban Bayram tatilinen kaç gün olacağına ilişkin soruya Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine toplantısına işaret etmişti. Gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin ne zaman başlayacağını duyurdu. Peki, Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili hangi günler? Kurban Bayramı tatili 2021 günleri...

2021 Kurban Bayram tatili kaç gün?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayram arifesi olan pazartesi günü yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan salıdan cumaya kadar ise tam gün tatildir. Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede, pazartesi günkü yarım günü, idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor. 15 Temmuz’u zaten FETÖ terör hareketi sebebiyle tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibarıyla başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16’sında herkes mesaisinde olabilecek. Bu kararın gerek bulundukları yerde kurbanlarını kesebilecek, gerek memleketlerine ziyarete gidecek, gerekse bu süreyi tatil için kullanacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kurban Bayram tatili ne zaman başlıyor?

2021 Kurban Bayram tatili ne zaman sonra eriyor? 2021’de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün idari izin sayılacak, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil ilan edildi. Kurban Bayramında toplamda 4,5 günlük bir tatil yapılacak. Kurban Bayram tatili 26 Temmuz'da sona erecek. 26 Temmuz'da normal mesai başlamış olacak. Bu tatillere hafta sonları da eklendiğinde 2021 Kurban Bayramı 9 gün olmuş oldu.

Yollarda trafik var mı?

Otoyollarda trafik var mı? Trafik nerede var? Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola erken çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor. Kurban Bayramı için erkenden yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü Bolu Dağı viyadükleri, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Abant kavşağı, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.