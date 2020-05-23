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Bayram sonrası başlıyor! Kamuda mesai saatleri değişti

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kamuda mesai saatlerinin 27 Mayıs'tan itibaren 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:17:00 -
Bayram sonrası başlıyor! Kamuda mesai saatleri değişti

İstanbul'da mesai saatlerinde 27 Mayıs'tan itibaren düzenlemeye gidileceği duyuruldu. Daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında değişen mesai saatleri, kamuda 27 Mayıs itibarıyla 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada:

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100 ncü maddesi gereğince; ilimizde mesai saatleri 27.05.2020 tarihinden itibaren 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacaktır.

Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim." Denildi.

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