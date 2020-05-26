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Aktüel

Bayram sessizliğini fırsat bilip yol çizgilerini yenilediler

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:02:49 -
Bayram sessizliğini fırsat bilip yol çizgilerini yenilediler

BİNGÖL (AA) - Bingöl Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yollardaki trafik çizgilerini yeniledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de Bingöl'ün sokakları boş kaldı.

Sokakların boş olmasını fırsat bilen belediye ekipleri, yollardaki, yaya çizgileri ile "önce yaya" yazılarını yeniden boyadı.

Zabıta memuru Mehmet Hadin Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın talimatıyla trafiğin sakinliğini değerlendirdiklerini söyledi.

Sezgin, "Yayaların yoğun olduğu caddelere yaya geçiş önceliği çizgilerini çiziyoruz. Trafik sakin, vatandaşlarımızın hepsi kurallara riayet ediyor. Biz de bunu fırsata çevirerek çizgilerini yeniliyoruz." diye konuştu.

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