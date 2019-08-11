Bayram sabahı ölümden döndüler

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bayram namazı sonrasında meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan karı koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah 08.30 sıralarında Orhangazi’de Cumhuriyet Caddesi ile Açıkbaştarla Caddesi kavşağında meydana geldi. caddesi üzerinde seyreden Fatih Karkar (34) idaresindeki 34 BMH 053 plakalı otomobil Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyreden Ekrem Güneş (55) idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet savrulup devrildi. Motosiklet sürücüsü Ekrem Güneş ile motosiklet arkasında yolcu olarak bulunan eşi Aysel Güneş (37) yarandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Ekrem Güneş hayati tehlike kaydı ile Bursa’daki bir hastaneye sevkedildi.