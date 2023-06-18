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Sağlık Bayram öncesi uyarı geldi! Kalp hastaları kırmızı et yiyebilir mi?
Sağlık

Bayram öncesi uyarı geldi! Kalp hastaları kırmızı et yiyebilir mi?

Yeniakit Publisher
2023-06-18 23:51:00 -
Bayram öncesi uyarı geldi! Kalp hastaları kırmızı et yiyebilir mi?

Doç. Dr. Esra Ertürk Tekin, kurban bayramında kalp hastalarının et tüketirken dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Dünyada ölüm sebeplerinin başında gelen kalp rahatsızlığı, Türkiye'de de insanları en çok tehdit eden hastalıkların başında geliyor. Stres, düzensiz yaşam, alkol, sigara kullanımı gibi birçok nedenden dolayı kalp rahatsızlığı oluşurken, uzmanlar önümüzdeki Kurban Bayramı için özellikle uyardı.

"Et tüketimi esnasında yanında mutlaka sebze ve salata yenmeli"

Mersin Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü doktorlarından Doç. Dr. Esra Ertürk Tekin, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kalp hastalıklarının dünyada ölüme neden olan birinci sebep olduğunu söyledi. Türkiye’de de en fazla ölüme neden olan hastalıkların başında kalp rahatsızlıklarının geldiğini vurgulayan Tekin, “Tabii Kurban Bayramı'nda hastalarımızın et tüketimine dikkat etmeleri gerekiyor. Burada yapmamız gereken çok fazla yağlı et tüketiminden kaçınacağız. Hastalarımızın şikayetlerinin artmaması ve sağlıklarını korumaya devam etmeleri için bayramda normalden daha fazla et tüketmelerini önermiyoruz. Et tüketim esnasında yanında mutlaka sebze ve salata yemeliler. Bu süre zarfında da ilaçlarını düzenli olarak kullanmalılar” diye konuştu.

"Türkiye'de de ciddi artışlar söz konusu"

Kalp hastalıklarının tamamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi artışlar olduğunun altını çizen Tekin, “Tabii bunda modern yaşamın etkisi oldukça fazla. Stres, sporsuz yaşamın etkisi oldukça fazla. En fazla görülen kalp rahatsızlığı damar tıkanıklığı. Bunlar tabii çeşitli belirtilerle bize gelir ve gerekli müdahaleler yapılır. Tabii bu hastalıkların temel sebeplerinden biri genetik. Yani ailesinde koroner arter hastalığı olan insanların kalp hastalığına yakalanma riski daha fazla. Buna biz müdahale edemiyoruz ama bizim kendimizi koruyacağımız faktörler yaşamsal faktörlerdir. Spor yapacağız, yediklerimize dikkat edeceğiz ve stresten uzak duracağız. Kalp rahatsızlığı genelde göğüs ağrısı yapar. Bu tür şikayetleri olan vatandaşlarımız mutlaka bir kalp doktoruna başvurmalıdır” şeklinde konuştu.

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