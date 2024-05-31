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Ekonomi Bayram öncesi emekliye iyi haber! Otobüslerde yüzde 20 indirim yapılacak
Ekonomi

Bayram öncesi emekliye iyi haber! Otobüslerde yüzde 20 indirim yapılacak

Yeniakit Publisher
2024-05-31 10:44:00 - 2024-05-31 10:59:33
Bayram öncesi emekliye iyi haber! Otobüslerde yüzde 20 indirim yapılacak

Şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerce emekli olduğunu belgeleyenlere tarife üzerinden yüzde 20 indirim yapılmasına yönelik hüküm yönetmeliğe girdi.

Şehirlerarası otobüslerde emeklilere yüzde 20 indirim yapılmasına yönelik hüküm yönetmeliğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeye göre, 2024 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, emekli olduğunu bilgi ve belgeyle beyan ve ispat edenlere, düzenlenecek yolcu biletlerinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilen tarife üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

Bu hükme uymayan karayolu taşımacılığı B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerine, her bir ihlal için 5 uyarma verilecek.

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