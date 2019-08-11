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Bayram namazını görevi başında kıldılar

DÜZCE(İHA) – Kurban Bayramı için milyonlarca Müslüman camilere akın ederken Düzce’de itfaiyeciler bayram namazını görevli oldukları İtfaiye binasında görevlerinin başında toplu olarak kıldılar.

11 Ağustos 2019 Pazar 10:41
Bayram namazını görevi başında kıldılar

DÜZCE(İHA) – Kurban Bayramı için milyonlarca Müslüman camilere akın ederken Düzce’de itfaiyeciler bayram namazını görevli oldukları İtfaiye binasında görevlerinin başında toplu olarak kıldılar.


Kurban Bayramının idrak edildiği bu günde bayram namazı için milyonlarca Müslüman camilere akın etti. Ancak görevlerini bırakamayan ve gelecek yangın ihbarları için görev yerlerini terk etmeyen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli itfaiyeciler, bayram namazını görev yerleri olan İtfaiye binasında toplu olarak kıldılar. İtfaiyeciler, bayram namazını kıldıktan sonra ellerini semaya açarak dua ettiler. Namazın sonunda ise yine birlikte bayramlaştılar.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:41
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