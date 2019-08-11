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Bayram namazından çıkan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bayram namazı sonrası yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobili çarptı.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:30
Bayram namazından çıkan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bayram namazı sonrası yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobili çarptı. Yaşanan kaza sonucu ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Bayram namazından çıkan Ahmet Kızgınyürek (61) isimli bir vatandaş yolun karşı tarafına geçmek isterken sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Kahta Devlet Hastanesi’ne ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kızgınyürek, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:30
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