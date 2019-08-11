Bayram namazından çıkan genç, hayatının şokunu yaşadı
Kocaeli'de bayram namazından çıkan Resul A.’nın sokakta yürürken bir anda kafasına magandaların ateşlediği kurşun isabet etti. Vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.11 Ağustos 2019 Pazar 13:22
Kocaeli’de bayram namazından çıkan genç, sokakta yürürken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Şehit Kazım Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bayram namazından çıkan Resul A.’nın sokakta yürürken bir anda kafasına magandaların ateşlediği kurşun isabet etti. Olayı gören çevredeki vatandaşların yardımıyla Resul A. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Resul A.’nın kafasında kurşun çekirdeğinin olduğu tespit edildi. Hayati tehlikesi olmayan Resul A. ameliyata alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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