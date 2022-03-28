Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı

Sosyal güvenlik uzmanı Cem Kılıç, bu yıl Ramazan Bayramı’nda ödenecek bayram ikramiyesinin ne kadar zamlanacağı konusunu masaya yatırdı. İkramiyede 1.500 ya da 1.750 TL gibi beklentiler olduğuna işaret eden Kılıç, Milliyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bu yıl Ramazan Bayramı’nda ödenecek bayram ikramiyesinin artışı için 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi beklentiler var. Bu artış ile emeklilerin bayramı daha keyifli geçirmeleri sağlanabilir.

İlk kez 2018 yılının Ramazan Bayramı’nda emeklilere ödenen bayram ikramiyesi bu yıl da Ramazan Bayramı’nda ödenecek. Emekliler ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlara da bayram ikramiyesi ödeniyor. Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara ödenen ikramiye rakamı ise farklı. Diğer yandan bu yıl bayram ikramiyesinin miktarında da bir artış beklentisi var. Bu beklenti gerçekleşirse emekliler daha keyifli bir bayram geçirebilirler.

Kime ödeniyor?

Bayram ikramiyesi her yıl Ramazan ve Kurban bayramının içinde bulunduğu ay itibarıyla SGK’dan gelir veya aylık alanlara ödeniyor. Dolayısıyla emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, malulen emekliler yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyorlar. İkramiye sayesinde bayram harcamaları için emeklilerin eli rahatlamış oluyor. Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK’dan aylık ve gelir almak gerekiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi. Dolayısıyla Mayıs ayı itibarıyla SGK’dan gelir ve aylık almaya hak kazanmış ve talepte bulunmuş kişiler Ramazan Bayramında bayram ikramiyesi alabilecekler.

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK’dan gelir ve aylık alan bütün kişiler yararlanabiliyor. Bunlar emekliler, maluller, dul ve yetim aylığı alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden kişilerin hak sahipleri, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan ve Türkiye’den kısmi gelir ve aylık alan kişiler de bayram ikramiyesi alabiliyorlar.

2021’de 1100 lira oldu

Emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı alan kişiler için bayram ikramiyesinin tutarı 1.100 TL. 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyesi tutarı 2021 yılında 1.100 TL’ye çıkartılmıştı.

Bu yıl da bayram ikramiyesinde artış yapılması yönünde beklenti var. Bu beklentinin hayata geçirilmesi için 5510 sayılı Kanunda değişiklik yapılması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir kanun teklifi hazırlanıp Meclis’te kabul edilirse böyle bir artış hayata geçirilebilir ve emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış sağlanabilir. Bu artışın miktarı konusunda 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi beklentiler var. Bu çerçevede sağlanacak artış ile emeklilerin bayramı daha keyifli geçirmeleri sağlanabilir.

Herkes aynı almıyor

Bayram ikramiyesinin tutarı, ölüm aylığı alan kişiler için ölüm aylığı payına endeksli.

Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda aylık alan duş eşe 600 TL bayram ikramiyesi ödenir. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır.

Bu durumda dul eşe 825 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Diğer yandan babasından dolayı aylık almakta olan kız çocuk yüzde 25 oranında aldığı yetim aylığı nedeniyle 275 TL bayram ikramiyesi alabilecek. Dolayısıyla dul ve yetim aylığı alan kişilerin ikramiyesi ölüm aylığı oranına göre belirlenecek. Bayram ikramiyesi tutarındaki artış aynı ölçüde bu durumdaki kişilerin ikramiyelerini de artıracak."