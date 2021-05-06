Bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? İkramiyeler nasıl çekilecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12 milyonu aşkın emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin, SSK (4a) emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı (4c) ve Bağ-Kur (4b) emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.

İkramiyeler ne zaman hesaplara yatacak?

4/A’lı olarak, yani işçi statüsünde (SGK- SSK) çalışanlar ikramiyelerini 6 Mayıs perşembe günü alabilecek. 4B’li (Bağ-Kur) ve 4/C’li (Emekli Sandığı) olan emeklilerin de 7 Mayıs cuma günü hesaplarına yatacak. Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı ikramiye alacak mı? Hayır, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek.

Kimler bayram ikramiyesi alabilecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Emekli yeni olanlar ikramiye alacak mı?

Emekliliğe yeni başvuranlar ikramiyeden yararlanacak mı? Nisan ayının sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler bu bayramda ödenecek ikramiyeden yararlanacak. Mayıs ayında verenler yararlanamayacak.