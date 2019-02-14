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Bayram ikramiyelerinde yeni düzenleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyecek" dedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:37
Bayram ikramiyelerinde yeni düzenleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyecek" dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye verilmesi uygulamasının, evde bakım yardımı alanların gelir şartlarında bir artış görünmesine ve bu nedenle gelir şartının aşılmasına sebep olduğunu belirterek, bu yardımı alanların mağdur olmaması için yeni bir düzenlemeye gidileceğini söyledi. Bakan Selçuk, yeni düzenleme ile bu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen gelir hesaplamasına dahil edilmemesi ve bu suretle evde bakım yardımı alanların mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edeceklerini kaydetti. Bu düzenleme ile, Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında verilen Kanun Teklifi Taslağına, “5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına dahil edilmez” cümlesi eklenecek.


Evde bakım yardımında gelir ölçütü, hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden az olması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl, 513 bin 276 faydalanıcı için yaklaşık 6,8 milyar-TL kaynak aktarıldı. Bakıma ihtiyacı olan engellilere, evde bakım hizmeti kapsamında ödenen maaşlar için yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Genel Kurul’un gündemine gelmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:37
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