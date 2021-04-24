Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi hesaplana ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, kurban bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verilen bin TL'lik bayram ikramiyelerinin enflasyon kadar zamlanacağını açıklamasının ardından, artışa olanak sağlayacak yasa teklifi bekleniyor. Emeklilere bayram ikramiyesi kanunla düzenlendiği ve kanunda da ikramiye tutarı bin TL olarak belirtildiği için enflasyon kadar yapılacak artış için de yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Emekliye zamı ikramiyeleri bayramdan önce verilebilmesi için önümüzdeki hafta teklifin Meclis’te kabul edilmesi gerekiyor.

Emekli Ramazan Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Hürriyet’te yer alan habere göre, emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif dile getiriliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda ocaktaki yüzde 8.36'lık fark ilk ikramiyeye eklenecek. İkinci ikramiye döneminde de, temmuz ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak. Bir diğer ihtimal ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması. Bu durumda 2020 yılı enflasyonu, ikramiyeye yansıtılacak, bu da yüzde 14.6 olacak. Ayrıca emekliye bayram ikramiyesi uygulamasının başladığı 2018 yılından bu yana yaşanan enflasyonun ikramiyelere yansıtılması talebi de zaman zaman gündeme getiriliyor.