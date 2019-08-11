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Bayram günü ölen evlada son bakış

Adana’da Kurban Bayramının 1.

11 Ağustos 2019 Pazar 12:58
Bayram günü ölen evlada son bakış

Adana’da Kurban Bayramının 1. gününde demiryolundan karşıya geçerken trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesi, Mekan Mahallesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu 4 yaşındaki kız çocuğu Garam Naif arkadaşlarıyla birlikte bayram gezmesine çıktı. Çocuklar bir süre sonra mahalleyi ikiye bölen demiryolundan geçmek istedi. Naif’in arkadaşları karşıya geçerken kız çocuğu geçemeyince Adana’dan Mersin’e giden trenin altında kalıp feci şekilde can verdi. Kız çocuğunun tren altında kaldığını gören vatandaşlar hemen olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak trenin altında kalarak hayatını kaybeden kız çocuğunun vücudunun parçalandığını ve etrafa savrulduğunu gören sağlık ekipleri de bir şey yapamadı.


Daha sonra olay yerine polis ekipleri gelerek önlem aldı. Bir süre sonrada kız çocuğunun çadırda kalan annesi Ayşe İbrahim ve babası Muhammet Naif olay yerine geldi. Baba Naif kızının raylar üzerideki cansız bedenine bakıp kaldı. Bir süre baba kızına bakarak gözyaşlarına boğulurken anne fenalık geçirdi. Gözyaşları arasında ağıt yakan anne kızını yitirmenin acısıyla kafasını istinat duvarına vurdu.


Mekan Mahallesi Muhtarı Cihan Alık ise, "Burada sürekli kaza oluyor. Bu raylarda ölen ilk çocuk değil. Buralara alt geçit yaptılar ama bir türlü tamamlanmadı. Biz bunun tamamlanmasını istiyoruz. Başka çocuklar ölmesin" dedi.


Bir vatandaş da kendi kardeşinin de raylardan geçerken kaza geçirdiğini belirterek, artık buna bir çözüm bulunmasını istedi.


Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından küçük kızın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.


Makinist ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 12:58
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