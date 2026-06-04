  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamaney’den ABD mesajı! Düşman yenilgiye uğradı Çin'den ABD'nin ek vergi hamlesine sert tepki! 60 ekonomiyi hedef alan tarifeye karşı çıktılar! Savunma ve havacılıkta yüksekten uçtuk Gayrimüslim müdürü susturan cevap! Öğrencilere ‘İslam’a neden geçtiniz?’ diye sordu! Dünyanın gözü Türkiye’de olacak! Ankara'da "kırmızı alan" uygulamasına geçiliyor Gurbetçilere milli maç şoku! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi Resmî Törenle Karşıladı Astsubayını döven generale soruşturma! MSB harekete geçti Trump'tan Netanyahu'ya Sert Çıkış: "Sen Bir Delisin" Bakan Şimşek ‘İslami finans varlıklarında fırsatlar var’ diyerek duyurdu Türkiye 9. Sırada hedef ilk 5
Yerel Bayram günü balık tutarken nehre düşmüştü! 9 gün sonra acı haber geldi
Yerel

Bayram günü balık tutarken nehre düşmüştü! 9 gün sonra acı haber geldi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Bayram günü balık tutarken nehre düşmüştü! 9 gün sonra acı haber geldi

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı’nın ikinci günü Ceyhan Nehri’ne düşen 62 yaşındaki Sekman Aktaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş’ta ailesiyle pikniğe gittiği sırada Ceyhan Nehri’ne düşen Sekman Aktaş’tan 9 gün sonra acı haber geldi.

 

Ekipler seferber olmuştu

Olay, Onikişubat ilçesi kırsal Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi mevkisinde meydana geldi. Bayramın ikinci günü ailesiyle birlikte piknik yapmaya giden Sekman Aktaş, balık tutarken dengesini kaybedip, Ceyhan Nehri'ne düştü. İhbarla olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye sualtı arama kurtarma timi, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 9’uncu gününde Aktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Sekman Aktaş’ın cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şırnak’ta 15 yaşındaki çocuk girdiği suda boğuldu
Şırnak’ta 15 yaşındaki çocuk girdiği suda boğuldu

Aktüel

Şırnak’ta 15 yaşındaki çocuk girdiği suda boğuldu

Serinlemek için girdiği derede boğuldu
Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Yerel

Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Karabük'ün kovboyu atına atladığı gibi mandaları boğulmaktan kurtardı
Karabük'ün kovboyu atına atladığı gibi mandaları boğulmaktan kurtardı

Yerel

Karabük'ün kovboyu atına atladığı gibi mandaları boğulmaktan kurtardı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23