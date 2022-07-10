  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bayram günü alçak saldırı: 6 ölü, 5 yaralı
Dünya

Bayram günü alçak saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki 5 katlı apartmanı hedef aldığı füzeli saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 09:56:00 -
Bayram günü alçak saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Rus füzeleri bu defa Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentinde 5 katlı bir apartmana isabet etti.

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, "Kurtarma operasyonları devam ediyor. Enkaz altından 6 cansız beden ve 5 yaralı çıkardık" dedi.

Binanın iki girişinin de tamamen yıkıldığını belirten Kyrylenko, biri 9 yaşında olmak üzere en az 34 kişinin halen enkaz altında olabileceğini bildirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23