Bayram coşkusu TRT’de yaşanacak

TRT İstanbul stüdyolarında sevilen oyuncu Şoray Uzun’un sunumu ile ekrana gelecek “Bayram Özel” programına yurt içinden Ankara, Trabzon, Diyarbakır, Denizli, Edirne; yurt dışından ise Londra, Bakü, Prizren gibi şehirler bağlantılarıyla eşlik edecek. Canlı yayın bağlantılarıyla nişanlı kurbanı, bayramda fındık hasadı, bağ bozumunda bayram gibi konular işlenecek ve Balkan orkestrası, Diyarbakır Eyvan Grubu gibi yöresel müziklere yer verilecek.

Programda Türk Halk Müziği’nin sevilen sesi Orhan Hakalmaz ve Anadolu rock müziğinin güçlü sesi Kıraç özel yorumlarıyla programa renk katacak.Programa katılacak sohbet konuğu Osman Eğin ile bayramın milli ve dini anlamı üzerine sohbetler edilecek.

TRT’nin zengin arşivinden unutulmaz bayram programları, yıldız sanatçılardan sevilen şarkılar, ünlü güldürü ustalarının skeçleri ve daha fazlası yine programda yerini alacak. İzleyiciler canlı yayın sırasında WhatsApp’a gönderdikleri bayram mesajları ile sevdiklerinin bayramlarını TRT 1 ekranından kutlayabilecek.

Bayrama özel film TRT 1’de

TRT 1’in Kurban Bayramı’na özel hazırladığı “Hanımağa’nın Gelinleri” filmi bayramın ilk günü izleyiciyle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Burak Serdar Şanal, Benian Dönmez, Sinan Çalışkanoğlu, Ferdi Sancar, Giray Altınok, Berfu Öngören, Güzide Arslan ve Cezmi Baskın gibi usta oyuncuların rol aldığı film,Kurban Bayramı'nın ilk günü saat 20.00'deTRT 1 ekranında olacak.

TRT 1'in güçlü kadrosuyla beğeni toplayan dizisi “Kalk Gidelim” ise bayram özel bölümüyle 1 Ağustos Cumartesi saat 20.00’de ekranlara gelecek.

TRT Müzik’le bayramda nostalji rüzgârı esecek

TRT Müzik,Kurban Bayramı’nda ekranlara getireceği nostaljik programlarla anıları canlandıracak, unutulmayan sanatçılar bayrama renk katacak, efsaneleşmiş konserleri yeniden izleyenlerin beğenisine sunacak.

İbrahim Tatlıses, Yıldıray Çınar, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Nazan Şoray, Barış Manço, Dün Bugün Yarın Orkestrası, Ünlüler Korosu, Mustafa Kandıralı, Mustafa Topaloğlu, Arif Sağ – Musa Eroğlu, Ahmet Özhan,Şenay Yüzbaşıoğlu, Ajda Pekkan, Cem Karaca ve daha birçok efsane sanatçı “Bayram Hatırası” ile “Bayram Gecesi Konseri” programında ekranlara gelecek.

Anıları tazeletecek “Bayram Hatırası” programı saat 13.30’da, “Bayram Gecesi Konseri” ise saat 23.30’da bayramın ilk üç günü evlere konuk olacak.

Sevilen belgeseller yeni bölümleriyle ekranlarda

TRT Belgesel’in merak uyandıran ve ilgiyle takip edilen yeni yapımlarından “Eşyanın Serüveni” ile “İzler ve Çizgiler” belgeselleri yeni bölümleriyle seyircinin karşısına çıkacak.

Nesnelerin tarihsel önemine odaklanarak ortaya çıkış süreçlerini, ilk kullanım alanlarını ve günümüze kadar geçirdiğideğişimlerieğlenceli deneylerle ele alan “Eşyanın Serüveni” yeni bölümüyle 1 Ağustos Cumartesi,bayramın ikinci günü saat 20.00’de TRT Belgesel’de.

Türkiye’nin, TİKA aracılığıyla yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmaları sıra dışı bir şekilde ekranlara getiren “İzler ve Çizgiler” bu bölümde Moldova’da olacak. Gagavuz Türklerinin izini takip edecek ve TİKA’nın yapımını üstlendiği eserleri gezecek olan grafiti sanatçılarıİstanbul’adönüşte Moldova’nın kendilerinde bıraktığı izleri duvarlara çizgilerle anlatacak. Belgesel yeni bölümüyle 2 Ağustos Pazar, bayramın üçüncü günü saat 22.00’de TRT Belgesel’de.