Bayraktutar: Aile düşmanı dizilerden bizi kurtarın

Resul Ekrem Şahan Ankara

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, dizi ve reklamlarda aldatmayı ve boşanmayı meşru göstermeye çalışarak, toplumun temel yapı taşı olan aile kavramının temelden yıkmayı hedeflendiğini belirterek, yetkilileri göreve çağırdı. Bayraktutar, “Televizyon dizilerinde ve reklamlarda medeniyet, çağdaşlık, ilericilik gibi yalanlarla bu milletin beyni yıkanmaya çalışılıyor. Özellikle kadınlar bu programlarda ticari bir meta haline getiriliyor. Bu bütün dünyada böyle. İslami ülkelerin kendini bu durumdan koruması gerekiyor. Ne yazık ki özellikle Türkiye üzerinde böyle bir oyun oynanıyor. Filmlerde kadınlar tamamen cinsel obje niteliği taşıyor. Yani başkasıyla evliyken komşusuyla, akrabasıyla yasak aşk yaşayabilir algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Reklamlarda kadının vücudu bir pazarlama yöntemi olarak kullanılıyor. Buna itiraz ettiğiniz zaman size gerici yaftası yapıştırıyorlar” diye konuştu.

Uygunsuz programlara kim dur diyecek?

“Bir toplumun temeli olan kadının, oynadığı rollerdeki kişiliğinin, bedeninin böyle pazarlanması o toplumun değerlerinin bozulması anlamına gelir” diyen Bayraktutar, şunları söyledi: “Bu televizyon dizileri, reklam filmleri yüzünden aileler dağılıyor, çocuklar başıboş yetiştiriliyor. Bunun önüne geçebilmek için Aile Bakanlığı’nın harekete geçmesi gerekiyor. Bugün sadece kadının hakkını korumak kadın ne derse o demek değildir. Kadını şerefli bir yere oturtacak kanunların çıkarılması gerekiyor. Erkekler hatalıdır düşüncesi Türkiye’de oynanan oyunun bir başka ayağıdır. Hükümetimiz bu uygunsuz programlara dur demeli ve gerekli düzenlemeyi yapmalıdır.”