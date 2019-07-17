0553 313 94 23

Bayraktutar: Aile düşmanı dizilerden bizi kurtarın

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Bu televizyon dizileri, reklam filmleri yüzünden aileler dağılıyor, çocuklar başıboş yetiştiriliyor. Bunu önlemek için yetkililer bir an önce harekete geçsin” çağrısında bulundu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:43
Bayraktutar: Aile düşmanı dizilerden bizi kurtarın

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, dizi ve reklamlarda aldatmayı ve boşanmayı meşru göstermeye çalışarak, toplumun temel yapı taşı olan aile kavramının temelden yıkmayı hedeflendiğini belirterek, yetkilileri göreve çağırdı. Bayraktutar, “Televizyon dizilerinde ve reklamlarda medeniyet, çağdaşlık, ilericilik gibi yalanlarla bu milletin beyni yıkanmaya çalışılıyor. Özellikle kadınlar bu programlarda ticari bir meta haline getiriliyor. Bu bütün dünyada böyle. İslami ülkelerin kendini bu durumdan koruması gerekiyor. Ne yazık ki özellikle Türkiye üzerinde böyle bir oyun oynanıyor. Filmlerde kadınlar tamamen cinsel obje niteliği taşıyor. Yani başkasıyla evliyken komşusuyla, akrabasıyla yasak aşk yaşayabilir algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Reklamlarda kadının vücudu bir pazarlama yöntemi olarak kullanılıyor. Buna itiraz ettiğiniz zaman size gerici yaftası yapıştırıyorlar” diye konuştu.

Uygunsuz programlara kim dur diyecek?

Bir toplumun temeli olan kadının, oynadığı rollerdeki kişiliğinin, bedeninin böyle pazarlanması o toplumun değerlerinin bozulması anlamına gelir” diyen Bayraktutar, şunları söyledi: “Bu televizyon dizileri, reklam filmleri yüzünden aileler dağılıyor, çocuklar başıboş yetiştiriliyor. Bunun önüne geçebilmek için Aile Bakanlığı’nın harekete geçmesi gerekiyor. Bugün sadece kadının hakkını korumak kadın ne derse o demek değildir. Kadını şerefli bir yere oturtacak kanunların çıkarılması gerekiyor. Erkekler hatalıdır düşüncesi Türkiye’de oynanan oyunun bir başka ayağıdır. Hükümetimiz bu uygunsuz programlara dur demeli ve gerekli düzenlemeyi yapmalıdır.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:43
  1. Ankara
  2. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar
  3. İslami ülkeler
  4. Aile Bakanlığı
  5. televizyon dizileri
  6. reklam filmleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van Gölü kıyısında lavanta ve ekinezya hasadı
    1. Van Gölü kıyısında lavanta ve ekinezya..
    2. (Özel) Kepçe operatörü de "Bottle Cap..
    3. Diyarbakır'da 723 bin 860 kök Hint..
    4. Hindistan'da ölü sayısı 14'e çıktı!
    5. Kars’ta 2019 yılının ilk 6 ayında 98..
    6. Ankesörlü telefonla irtibat halinde..
    7. Gram altın 257,8 lira seviyelerinde
    8. Uyuşturucudan kurtuldu şimdi dükkan..
    9. Diyarbakır’da 723 bin 860 kök kenevir..
    10. ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ı..
    11. S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
    12. MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava..
    13. Kitre bebeklerle 15 Temmuz Destanını..
    14. Bayraktutar: Aile düşmanı dizilerden..
    15. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan ABD..
    16. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    17. Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi yarın..
    18. İkinci buluşma Önder’de
    19. Başkent polisi korsan otoparkçılara..
    20. Musiki ve doğaya adanmış 50 yıl
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?