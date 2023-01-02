Bayraktar'ın yerli rakibi ihraç edildi!

Biyoteksan tarafından geliştirilen VTOL İHA Uçbey, rakiplerinin neredeyse yarısı kadar olmasına rağmen özellikleri ile etkilemeyi başarıyor.

Geçtiğimiz aylarda herkes TCG Anadolu amfibi hücum gemisi için geliştirilen TB3’leri beklerken Baykar, Bayraktar DİHA isimli dikey iniş kalkış yapabilen yeni insansız hava aracını paylaşarak şaşırttı. Bugün de yerli rakiplerinden Biyoteksan Uçbey’in çoktan tamamlandığı, hatta ilk ihracatının gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. İşte Biyoteksan Uçbey özellikleri…

Biyoteksan Uçbey VTOL İHA özellikleri! Bayraktar DİHA’dan daha iyi mi?

Biyoteksan Uçbey dikey iniş kalkış yapabilen İHA sistemleri, büyük pist ihtiyacını ortadan kaldırdığı için gemilerde ve karakollarda rahatça kullanılabiliyor. Ayrıca bir çantada İHA’nın kendi, diğer çantada da yer kontrol istasyonu bulunuyor. Bu sayede kara harekatlarında askerler tarafından taşınabiliyor.

Özellik karşılaştırmasına baktığımız zaman Bayraktar DİHA ile kıyaslandığı zaman daha yavaş, alçaktan uçan ve kısa süre havada kalan bir araç görüyoruz. Ancak boyut olarak neredeyse yarısı kadar olduğunu hatırlamak lazım.

3.5 metre kanat açıklığına sahip olan Biyoteksan Uçbey, gelişmiş özellikleri sayesinde ileri düzey operasyonel kabiliyetler sunuyor. Faydalı yük dahil yalnızca 22 kg olan bu İHA, 50 kilometre uzaktan HD+ görüntü aktarabiliyor. Üstelik termal ve 30X optik zoom gibi kabiliyetleri de mevcut.

Bu sayede gözle tespit edilemeyecek kadar yüksekteyken bile 3 saat boyunca hareketli araç takibi yapabiliyor. Ayrıca elektrikli olduğu için yüksek yakıt maliyetini düşünmeye gerek kalmıyor. Detaylı videosunu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Uçbey VTOL İHA özellikleri:

Uçuş süresi: 3 Saat

Operasyonel uçuş irtifası: 1 km – 3300 feet

Azami irtifa: 10.000 feet

Seyir hızı: 60-80 km/s

Görüntü aktarma menzili: 50 km HD+

Motor tipi: Elektrik

Gövde tipi: Kompozit- Karbonfiber (Yerli üretim)

Yakıt Tipi: Batarya

Otopilot: Var (Yerli Üretim)

Şifreli iletişim: Var

Anti-Jamming: Var (Yerli Üretim)

Kamera: Termal (50mm 4X optik zoom) ve Gündüz görüş (30X optik zoom)

Toplam ağırlık: 22 Kg (Faydalı Yük Dahil)

Kanat açıklığı: 3,5 Metre

Hareketli nesne takibi: Var

Uçuş şekli: Otonom

Yer kontrol istasyonu ve İHA iki çantada taşınabilir.

Bayraktar DİHA özellikleri:

Haberleşme menzili: 150 km

Seyir ve en yüksek hız: 90-150 km/s

Operasyonel İrtifa ve tavanı: 9 bin feet ile 15 bin feet

Havada kalma süresi: 12 saat

Kanat açıklığı ve uzunluk: 5 m – 1.5 m

Faydalı yük kapasitesi: 5 kg

Azami kalkış ağırlığı: 50 kg

Dikey iniş kalkışlı tam otomatik uçuş sistemi

Sensör füzyonu yardımlı tam otonom

Otonom kalkış ve iniş sistemi ile yarı otonom uçuş modu

Hataya dayanıklı sistem mimarisi ve dijital veri ve video Link

Üç yedekli uçuş kontrol sistemi ve servo eyleyiciler

Elektro-Optik (EO) ve Kızılötesi (IR) Kamera Modülü

Lazer mesafe ölçer – Lazer işaretleyici

Kaynak: Shift Delete