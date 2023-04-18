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Teknoloji Bayraktar'dan gururlandıran Kızılelma paylaşımı! Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Teknoloji

Bayraktar'dan gururlandıran Kızılelma paylaşımı! Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Yeniakit Publisher
2023-04-18 16:17:00 - 2023-04-18 16:20:18

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Göklere baharı getiren Kızılelma bugünden... " notuyla Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüsünü paylaştı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüsünü paylaştı.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma, "Göklere baharı getiren KIZILELMA bugünden... " diye yazdı.

Bayraktar KIZILELMA, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek.

6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.
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Harp sahasında dengeleri değiştirecek

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar KIZILELMA, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye’nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

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