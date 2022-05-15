Bayraktar’dan bir Erdoğan paylaşımı daha

İstifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 14 yaşından itibaren yoğun ve izzetli bir çalışma ile ve seçilerek başkan olmuştur. Beni haksız yere attığına inanıyorum" paylaşımını yaptı.

"Millet yapılan hizmet ve yatırımları tartarak Başkanımızı tekrar seçecektir"

Bayraktar paylaşımında, "Ancak Partimden ve Reis'ten ayrılmadım, evime geldim işime bakıyorum. Millet yapılan hizmet ve yatırımları tartarak Başkanımızı tekrar seçecektir." ifadesini kullandı.

İmalı mesaj paylaşmıştı

Mesajında "Yalandan, kibirden, kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun. Allah sigara içmekten ve şişmanlıktan korusun" ifadelerine yer veren Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastettiği ileri sürüldü.