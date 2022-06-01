Bayraktar'a çirkin saldırı! Çatlayın patlayın

CHP medyasının, Türkiye'nin gururu, savunma sanayiinde batıya bağımlılığı yüzde 70 oranında azaltan ve yarının silahlarına imza atan BAYKAR’a çamur atmada kendi rekorlarını kırmaya başladığını belirten Ahmet Ay, "CHP budur, CHP’nin kendisine biçtiği misyon budur" ifadelerini kullandı. Ay, Milat gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP ve CHP medyasının, üst düzeydeki CHP yönetici kadrosunun son 40 yılda hiçbir konuda bu ülkenin başarısını istemediğini görmek zor değil. Ama husûsen son 20 yılda CHP’li siyasetçilerin Türkiye’nin başarılarını gölgelemek için Yunanistan’dan daha fazla çaba içinde olduklarını görmek de zor değil.

Günümüzde CHP’li siyasetçilerin yetersiz kaldığı ülkeyi karalama kampanyasını CHP’nin militan-partizan medyası yürütmektedir. Hiçbir insafa sığmayacak derecede hatta ihanet boyutunda iftiralarla ülkeyi uluslararası arenada zor durumda bırakmak istiyor CHP medyası.

17/25 Aralık sürecinde FETÖ’nün Türkiye’yi uluslararası mahkemelerde yargılatmak için pek çoğu sahte belgelerle hazırladıkları “MİT Tırları”dosyasınıFETÖ CHP’lilere verdi. CHP bu dosyayı gerçekmiş gibi (ki gerçek de olsa yayımlamaları en hafifinden ülkeye düşmanlıktır) kendi medyasında yayımladı.

Son dönemlerde CHP medyasıTürkiye'nin gururu, savunma sanayiinde batıya bağımlılığı %70 oranında azaltan ve yarının silahlarına imza atan BAYKAR’a çamur atmada kendi rekorlarını kırmaya başladı. Zamanında rahmetli Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ’ın uçak fabrikalarını ABD’nin talimatıyla kapatan da döneminin iktidar partisi CHP idi. Üstelik Atatürk’ün silah arkadaşı, milli şef İnönü, Atatürk tarafından desteklenen bu uçak yapımı projesini rafa kaldıran Cumhurbaşkanı idi.

İnönü ve CHP’si, o dönem dünya piyasalarını sarsacak boyutta bir teveccüh kazanan uçaklara akıl almaz karalar çalarak kapatılmalarına sebep oldu. Bakınız, CHP tarihçisi Sinan Meydan bu konu hakkında neler söylüyor:

"…Vecihi Hürkuş'un bürokratik engellerle karşılaşması, Nuri Demirağ'ın ise ürettiği uçakların devletçe satın alınmaması kapatılmalarına neden oldu. Ancak bu fabrikalar, 2. Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin etkisiyle tamamen kapandı…"

O gün CHP’ye verilen görev ne idiyse bugün de aynı: ülkenin hayrına olan her işe karşı çık!

E doğrusu CHP bugüne kadar Batı’nın bu emrini kusursuz yerine getirdi. ABD-Avrupa 3. Köprü ve İstanbul Havaalanına karşı çıktı, CHP medyası da CHP ile birlikte buna karşı çıktı. Aynı mihraklar Kanal İstanbul’a engel olmaya çalışıyor, CHP ve medyası da onlara yatakçılık yapıyor. Batı da “Aman birileri BAYKAR’ı durdursun” diyor,Kılıçdaroğlu ve CHP medyası da aynı odakların borusunu çalıyor.

Bakınız,

1985’ten itibaren pek çok dergide bilahare gazetelerde müstear isimlerle yazılar yazdım. Bu yazıları yazdığım yıllarda mesela 1991-1995 ve 28 Şubat sürecinden sonra SHP-DSP-CHP bütün iktidarların paydaşları arasındaydı. Lice adında bir ilçemiz ile birlikte 4 bin köy, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başında bulunduğu CHP ve halef-selef olduğu partilerin iktidarları döneminde yakıldı. Bu dönemde bizler müstear isimlerle yazdığımız için tanınmadığımız halde bir tek kere bile CHP’ye iftira atmadık, yalanlarla CHP’yi karalamadık. Ama tabi ki bu insanlık dışılığı da en sertinden lanetledik.

Peki, yayıncısıyla, yayımcısıyla CHP medyası ne yapıyor?

Ülkesine, milletine yarar her işi karalıyor, başarılı işleri engellemeye çalışıyor ve nihayet BAYKAR’a yaptıkları gibi çamur atarak itibarını zedelemeye çalışıyor. Bakınız Fransa’da yaşayan bir öğrencim, “Hocam, Fransızlarla tartışıyoruz ve genellikle CHP’den iktibaslarla ülkemizi karalıyorlar. Sonra, ‘sahi neden CHP biz Fransızlardan daha çok Türkiye'nin başarısızlığını istiyor?’ diye de soruyorlar? Ama inanın üzülüyorum…” diyor.

CHP budur, CHP’nin kendisine biçtiği misyon budur: ülkeyi ger, ümitsizliğe sevk et, ülke daralsın, küçülsün…

BAYKAR’ın yaptığı silahlarla ilgili bütün dünya hayranlığını ifade ediyor, bu silahların siparişi için ülkeler neredeyse sıraya girecekler ama bir tek CHP medyası bu silahları beğenmiyor. Dünya medyası BAYKAR’a ait ürünleri kıskanıyor CHP medyası ise BAYKAR tarafından üretilen bu ürünlere düşmanlık besliyor…

Bu CHP medyası kimlere çalışıyor?

Aslında bu soruyu cevaplayabilmek için;

Bu CHP kimler için çalışıyor sorusunu cevaplamak lazım.

Bende cevabı var,

Ya siz de?"