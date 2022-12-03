Bayraktar ‘Zor tutuyoruz’ notuyla paylaştı! Kızılelma’da müthiş gelişme
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın test görüntüsünü paylaştı.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nin testleri tüm hızıyla devam ediyor.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.
Az kaldı inşallah... ✈️����
Bayraktar, "Zor tutuyoruz"