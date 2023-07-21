Bayraktar: Yeni yatırım ve reform için başlıyoruz diyerek duyurdu! Türkiye hamlesi ortaya çıktı

Rönesans Holding ile Fransız şirket Total Enerji arasında gerçekleştirilen ortaklık sözleşmesinin imza törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar, "Önümüzdeki dönemde güvenilir, makul fiyatlı enerji arzı yanında ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri doğrultusunda yeni bir yatırım ve reform hamlesine başlıyoruz." dedi. İşte detaylar...

Rönesans Holding ile Fransız şirket Total Enerji arasında gerçekleştirilen ortaklık sözleşmesinin imza törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar, “Bu anlaşma ve yatırım hedefi ekonomimize, enerji sektörümüze duyulan bir güvenin açık göstergesidir. Bizler de bakanlık olarak bu yatırımların en kısa sürede tamamlanması için yatırımın her aşamasında farklı kurumlardan ihtiyaç duyulan izinlerde gerekli her türlü desteği sağlayacağız. Burada oluşturulan birlikteliği bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Ortaya konan hedef devam edecek projelerde bin megawatt. Bu hedeflerin en kısa zamanda 5 bin megawatt olarak güncellenmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin enerji dönüşümünü; sürdürülebilir kalkınma, istihdam, rekabet politikası ve gerçekçi hedefler doğrultusunda şekillendireceğiz” dedi.

'Enerji piyasa küresel ölçekte çok önemli bir dönüşüm sürecindeyiz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar, “Enerji piyasa küresel ölçekte çok önemli bir dönüşüm sürecindeyiz. Geçmişte arz güvenliği odaklı olan enerji tartışmaları artık iklim değişikliğiyle mücadeleye yoğunlaşmaktadır. Hatta neredeyse iklim merkezi hale gelmiş durumda. Bu çerçevede enerjide elektrikleşme, karbonsuzlaşma, çeşitlendirme ve dijitalleşme yeni trendler olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette bu dönüşümün çok kolay olmadığını, doğru, politika ve düzenlemelerle tasarlanması, desteklenmesi gerektiğini de belirtmek isterim. Enerji dönüşümünün başarıya ulaşabilmesi için rasyonel, esnek ve tüketici, duyarlı, politika setlerini hayata geçirmemiz gerekiyor. Ancak bütün bunların yanında piyasalarda yaşanan daralmalar, para politikaları, jeopolitik gelişmeler ve tedarik zinciri problemleri söz konusu enerji dönüşümünü oldukça güçleştirmektedir. Son birkaç yılda pandemi, bölgemizde ortaya çıkan savaş ve 6 Şubat depremlerine rağmen ülkemiz, güçlü ve dayanıklı enerji altyapısıyla bu süreçlerden başarıyla geçmiştir” açıklamasını yaptı.

'Bu kapsamda üç temel hedefimiz var'

Bakan Bayraktar, “Önümüzdeki dönemde güvenilir, makul fiyatlı enerji arzı yanında ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri doğrultusunda yeni bir yatırım ve reform hamlesine başlıyoruz. Bu kapsamda üç temel hedefimiz var. Birincisi Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılamak kaynakların etkin tahsisini sağlamak, kaynakları çeşitlendirmektir. Bu doğrultuda öne çıkacak alanlara baktığımızda ilk başta yenilenebilir enerjiyi görüyoruz. Enerji verimliliği, nükleer enerji, geçiş yakıtı olarak doğal gaz, hidrojen ve dijitalleşme. Yenilenebilir enerji, artan talebe karşı enerji arz güvenliğine katkı sağlayan, fiyatları daha rekabetçi kılan ve dışa bağımlılığımızı azaltan bir alanda. Aynı zamanda sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 karbon nötr ülke hedefi olma doğrultusunda yenilenebilir enerji, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleriyle de fevkalade uyum içinde” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO