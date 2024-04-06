Bayraktar TB3'ten büyük başarı! Tam yükte kalkış
Bayraktar TB3 SİHA, 'tam yükte kalkış' ile 28. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 'tam yükte kalkış' ile 28. test uçuşunu da başarıyla tamamladı.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA Bayraktar TB3'ün 28. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Türk Havacılığının Altın Çağı ????#BayraktarTB3 28. Test Uçuşu | 28th Flight Test ✈️ ⚓️????
???? Tam Yükte Kalkış - İniş Performans Testi ????
???? Fully Loaded Take-Off and Landing Performance Test ????#MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/wtoayalQIg — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 6, 2024
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