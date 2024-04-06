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Teknoloji Bayraktar TB3'ten büyük başarı! Tam yükte kalkış
Teknoloji

Bayraktar TB3'ten büyük başarı! Tam yükte kalkış

Yeniakit Publisher
2024-04-06 21:37:00 -
Bayraktar TB3'ten büyük başarı! Tam yükte kalkış

Bayraktar TB3 SİHA, 'tam yükte kalkış' ile 28. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 'tam yükte kalkış' ile 28. test uçuşunu da başarıyla tamamladı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA Bayraktar TB3'ün 28. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

 


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