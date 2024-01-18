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Gündem Bayraktar TB3’ten bir başarı daha!
Gündem

Bayraktar TB3’ten bir başarı daha!

Yeniakit Publisher
2024-01-18 07:59:00 -

Bayraktar TB3 SİHA, 15. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3'ün toplam uçuş saati 112 saate ulaştı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, ilk uçuşunu 27 Ekim tarihinde yaptıktan sonra art arda performans testlerinden geçen Bayraktar TB3 SİHA, 15. Sistem Tanımlama Performans Testi'ni de başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3'ün toplam uçuş saati ise 112 saate ulaştı.

TCG Anadolu için hazırlanıyor

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için bu yıl içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Türkiye'nin gücünde çarpan etkisi yapacak

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.
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