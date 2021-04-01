  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Bayraktar TB3 SİHA’nın özellikleri ortaya çıktı
Teknoloji

Bayraktar TB3 SİHA’nın özellikleri ortaya çıktı

İnsansız hava araçlarının mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TCG ANADOLU’ya iniş kalkış gerçekleştirebilecek Bayraktar TB3 SİHA’nin özelliklerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 16:10:00 -
Bayraktar TB3 SİHA’nın özellikleri ortaya çıktı

Bayraktar TB3 SİHA ile ilgili olarak Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip/kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili olarak Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "TCG ANADOLU’yu bir silahlı insansız hava aracı gemisinde dönüştürecek çeşitli sabit kanatlı İHA projelerimiz var" ifadelerine yer verilmişti.

Bayraktar TB2 ile ANKA arasında bir konumda bulunacağı tahmin edilen Bayraktar TB3 için TCG ANADOLU’da birtakım modifikasyon gerçekleştirecek. Bu modifikasyonların sonucunda TCG ANADOLU, Baykar Savunma üretimi Bayraktar TB3 için uçuş operasyonlarına hazır hale getirilecek. Bayraktar TB3’ün, Roketsan tarafından geliştirilen L-UMTAS Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) sistemini kullanabilecek kapasitede olacağı öngörülüyor. SİHA, TEI üretimi milli bir motor kullanacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Avni

Erdoğan ne zaman aya gidecek  
  • Yanıtla
Dünya gündemini sarsan görüntüler! Suudi savaş uçağı havada vurdu
Dünya

Dünya gündemini sarsan görüntüler! Suudi savaş uçağı havada vurdu

Suudi Arabistan ordusuna ait bir jetin Husiler’e ait olduğu belirtilen bir drone’u vurduğu aktarıldı.
Uğur Şahin'den çok önemli uyarı!
Korona Virüs

Uğur Şahin'den çok önemli uyarı!

BioNTech şirketinin kurucusu Uğur Şahin, "Önümüzdeki üç dört ay için en büyük zorluk vaka sayılarını düşük tutmak olacak. Yükselen sıcaklıkl..
Hükümet harekete geçti! Kamuya yeni çalışma modeli
Ekonomi

Hükümet harekete geçti! Kamuya yeni çalışma modeli

Koronavirüs pandemisiyle birlikte hayatımıza giren esnek ve uzaktan çalışma modellerinin kamuya uygulanması için çalışma başlatıldı. Düzenle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay