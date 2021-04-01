Bayraktar TB3 SİHA’nın özellikleri ortaya çıktı

Bayraktar TB3 SİHA ile ilgili olarak Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip/kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili olarak Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "TCG ANADOLU’yu bir silahlı insansız hava aracı gemisinde dönüştürecek çeşitli sabit kanatlı İHA projelerimiz var" ifadelerine yer verilmişti.

Bayraktar TB2 ile ANKA arasında bir konumda bulunacağı tahmin edilen Bayraktar TB3 için TCG ANADOLU’da birtakım modifikasyon gerçekleştirecek. Bu modifikasyonların sonucunda TCG ANADOLU, Baykar Savunma üretimi Bayraktar TB3 için uçuş operasyonlarına hazır hale getirilecek. Bayraktar TB3’ün, Roketsan tarafından geliştirilen L-UMTAS Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) sistemini kullanabilecek kapasitede olacağı öngörülüyor. SİHA, TEI üretimi milli bir motor kullanacak.