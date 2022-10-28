Bayraktar TB3 SiHA'larda kullanılacak! Teslim edildi

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen "SAHA EXPO 2022"de konuşan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Bayraktar TB3 SİHA'lar için üretilen yerli PD170 motorlarının teslim edildiğini açıkladı.

Akşit yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizim geliştirdiğimiz motorlar irtifa bakımından dünyada sınıfındaki en iyi motorlar. Bu sınıfta 30000 ft’yi geçen başka İHA motoru yok. AKSUNGUR bizim motorlarımızla 30000 ft’yi geçti ve bunlar gerçekten de az yakan motorlar. Motorumuz AKSUNGUR’la 49 saat havada kaldı. Son olarak da TB3 için yine bu PD170 serisinden motorlarımızı teslim ettik. Baykar Savunma da bunların entegrasyonuyla meşgul."

Akşit konuşmasında TF6000’in Bayraktar KIZILELMA ve Türk Tipi Hücumbot Projesi’nde de kullanılabileceğini belirtti.

ANADOLU’ya konuşlanacak Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşa hazırlanıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından açıklanan Türk Savunma Sanayii 2022 Hedeflerine göre Baykar Teknoloji tarafından geliştirme çalışmaları devam eden, kısa pistli gemilerden kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA 2022 yılı içerisinde ilk uçuşunu yapacak. Bayraktar TB3’ün ilk olarak ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi’nde kullanılması planlanıyor.

Teknik özellikleri TEKNOFEST 2021’de açıklanan Bayraktar TB3, Bayraktar TB2’ye kıyasla kısa pistlerden kalkış kabiliyetinin yanında daha yüksek faydalı yük kapasitesine (150 kg’ye karşı 280 kg) ve taşıma esnasında alandan tasarruf için katlanabilir kanatlara sahip olacak. LHD sınıfı gemilerden kalkış-iniş için geliştirilen MALE sınıfı ilk SİHA olacak Bayraktar TB3’ün deniz havacılığı alanında Türkiye için önemli bir yere sahip olacağı değerlendirilebilir.

2022’de gökyüzü ile buluşması beklenen Bayraktar TB3’ün TCG Anadolu amfibi hücum gemisinde 30 ila 40 adet konuşlandırılması bekleniyor. Bayraktar TB3 SİHA sistemleri Anadolu’nun güvertesini kullanarak iniş-kalkış yapabilecek. Ayrıca Anadolu’ya entegre edilecek komuta merkezi ile de aynı anda en az 10 adet Bayraktar TB3 SİHA’nın operasyonlarda kullanılabileceği ifade ediliyor.

DefenceTürk