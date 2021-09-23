Bayraktar TB3 ilk uçuşunu 2022’de yapacak

Selçuk Bayraktar, 3’üncü Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde bir sunum yaptı.

Özgünlük vurgusu

Bayraktar, “Yola çıktığımızda Türkiye’de ‘Biz bunları ancak dışarıdan alabiliriz’ diyenler mevcuttu. Yani biz ve savunma sanayiini düşünecek olursak büyük ölçekte, önemli oranda yüzde 85’in üzerinde yurt dışına bağımlılık söz konusuydu. Biz, ‘Ne yaparsak yapalım muhakkak fikri hakları ve tasarımı bize ait olsun, özgün olsun’ dedik” şeklinde konuştu. “Mutlaka ve mutlaka ürünün fikri hakları bizde olmalı, bunun yanında kimseye benzememeli” ifadesini kullanan Bayraktar, şöyle devam etti: “Bundan daha önemlisi, yerleşik düzen çarpık ve yanlış yollara sahip olsa bile biz hem inancımız gereği hem anlayışımız gereği ‘Asla bu girdiğimiz yolda etik ve ahlaktan ayrılmayacağız’ dedik. Yani ne yaptığımızdan daha önemlisi nasıl yaptığımız. Şayet o yollara başvuracak olsak, o yollara tevessül edecek olsak belki kısa dönemde kârlı çıkabiliriz ama orta ve uzun vadede başarı elde etmemiz mümkün değil. O yüzden ben, genç arkadaşlarıma ‘Ne yaparsanız yapın sistem sizi bazı yanlışlara zorlasa da asla hak bildiğiniz yoldan etikten ve ahlaktan ayrılmayın’ tavsiyesinde bulunuyorum.”

Geri sayım sürüyor

Baykar’ın geçmişten bugüne geliştirdiği insansız hava sistemlerine değinen Bayraktar, gelecek yıllarda devreye alacakları projelerden de söz etti. Bayraktar, şunları söyledi: “Geleceğe baktığımızda önümüzde Bayraktar TB3 olarak adlandırdığımız binlerce kilometreye uydu kontrolüyle gidebilen; Bayraktar TB2’nin biraz büyüğü, Akıncı’nın da daha ufağı olarak nitelendirebileceğimiz kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle öne çıkan ve dünyada pek benzeri olmayan bir silahlı insansız hava aracı sisteminden bahsediyoruz. Bir de Akıncı’dan sonra dünyanın da yönünü çevirdiği insansız savaş uçağımızı geliştiriyoruz. Bu insansız savaş uçağının da yine dünyadaki benzerlerinde bulunmayan aynen Bayraktar TB3’te olan asıl muharebe sahasında devrim olacağını düşündüğümüz özelliği kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilme kabiliyetinin bulunması. 2022’de inşallah Bayraktar TB3 ilk uçuşunu yapacak. 2023’e kadar da muharip insansız uçak sistemimiz yani insansız savaş uçağı projemizi hayata geçireceğiz.”

TEKNOFEST’te THY “Esinti”si

THY Teknik AŞ yeni hava aracı “Esinti”yi TEKNOFEST’te tanıtıyor. THY Teknik’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Gökyüzünde artık yeni bir #Esinti var. Turkish Technic olarak yeni hava aracımız #Esinti’yi sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni hava aracımız #Esinti, 26 Eylül’e kadar festival alanında sizleri bekliyor” denildi.