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Ekonomi

Bayraktar TB2'den milli havacılık tarihi rekoru

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar: - "Milli havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı. Bayraktar TB2, 200 bin saat; sabırla, aşkla, azimle, Türkiye için göklerde görevde. Bu, milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati"

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:49:36 -
Bayraktar TB2'den milli havacılık tarihi rekoru

İSTANBUL (AA) - Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin 200 bin saat uçuş görevi icra ederek, milli havacılık tarihinin en uzun görevde kalma rekoruna imza attığını bildirdi.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli havacılık tarihinin bir rekorunun daha kırıldığını kaydetti.

Bayraktar, "Bayraktar TB2, 200 bin saat; sabırla, aşkla, azimle, Türkiye için göklerde görevde. Bu, milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati. Semalarımızda hür ve özgür." ifadelerini kullandı.

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