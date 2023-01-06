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Teknoloji Bayraktar TB2 SİHA’lara karşı boy göstermek istiyorlardı! İran İHA'larıyla çok fena rezil oldu
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA’lara karşı boy göstermek istiyorlardı! İran İHA'larıyla çok fena rezil oldu

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya insansız hava araçları gönderen İran'ı köşeye sıkıştıracak bir gelişme yaşandı. Bayraktar TB2 SİHA'lar'dan birçok savaş arenasında rahatsızlığını dile getiren İranlılar, Ukrayna-Rusya savaşını kendileri için büyük fırsat olarak görüyor. ABD'ye nefret kusan ve Türk SİHA'larına karşı boy göstermek isteyen İran'ın 'kamikaze drone'larında Amerikan yapımı parçalar bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 16:09:00 - 2023-01-06 16:12:25
Bayraktar TB2 SİHA’lara karşı boy göstermek istiyorlardı! İran İHA'larıyla çok fena rezil oldu

Ukrayna'nın sonbaharda düşürdüğü İran yapımı bir 'drone'a ilişkin istihbarat raporu ortaya çıktı. Amerikan CNN televizyonunun özel haberine göre "kamikaze drone" olarak bilinen insansız hava aracında Amerikan yapımı parçalar bulundu.

İran'ın kamikaze dronelarında Amerikan yapımı parçalar bulundu. Amerikan CNN televizyonunun özel haberine göre Ukrayna'da sonbaharda düşürülen insansız hava aracı incelendi.

Ukrayna istihbaratı, İran yapımı İHA'da ABD'de ve başka Batılı şirketlerde üretilmiş onlarca parça buldu.

CNN, geçen yıl Amerikan istihbaratıyla paylaşılan raporu ele geçirdi.

Rapora göre, Ukraynalılar "Şehid-136" adıyla bilinen İran İHA'sında Batılı şirketler tarafından üretilmiş 52 parça buldu. 52 parçadan 40'ının 13 ayrı Amerikan firması tarafından üretildiği belirlendi. Kalan 12 parça ise Kanada, İsviçre, Japonya, Tayvan ve Çin üretimi. Drone'u üreten HESA adlı İran şirketinin 2008'den bu yana Amerikan ambargosu altında olduğu belirtildi.

Ukrayna istihbarat raporu, İran'ın yaptırımlara rağmen yüklü miktarda teknoloji ürünü bulabildiğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri, Tahran'ın üst sınıf askeri malzeme edinmesini önlemek için yıllardır ağır yaptırımlar uyguluyor. Batılı teknoloji şirketlerinin Amerikan ambargolarını deldiğine dair hiçbir kanıt yok.

Rusya ve İran, ekipman alımı için paravan şirketler kullanıyor. Batılı hükümetlerin bu şirketleri bulması bazen yıllar sürüyor. İHA yapımı için gerekli ürünler hem ucuz hem kolay bulununuyor. Amerikalı yetkililere göre Rusya, İran'ın yardımıyla drone üretmek için kendi fabrikasını kurmaya hazırlanıyor.

Ukrayna, Rusya'ya karşı Batı'dan tank istiyor. Moskova, Ukrayna kentlerini İran drone'larıyla vururken karadaki çatışmalar Donetsk'teki cephe hattında kilitlendi. Ukrayna ordusu Rusların Avdiivka ve Kupiansk'taki saldırılarında başarısız olduğunu açıkladı. Saldırıların Bahmut'ta yoğunlaştığını belirtti.

Rusya adımı

Uzmanlar, İran'ın tatbikatlarla denemekten öteye gidemediği İHA'larını gerçek bir savaş sahasında denemek üzere Rusya'ya gönderdiğini bildiriyor. Türk İHA'larının gelişiminden rahatsız olan İran'ın Ukrayna ile yürütülen savaşta bu yüzden Rusya tarafında olduğu belirtiliyor.

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