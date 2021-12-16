Bayraktar TB2 korkusu, o ülkeyi harekete geçirdi

Münübe Yılmaz

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov’un Bayraktar SİHA’larına atıfla “Rus yapımı SİHA’ların daha üstün olduğunu” savunmasının hemen ardından Moskova’nın Türk SİHA’larından ne denli korktuğunu gözler önüne seren bir haber geldi. Edinilen bilgilere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun Pantsir-S hava savunma füze sistemini Donbass'a gönderme niyeti olduğunu duyurdu.

Bayraktar TB2 tehdidi sebebiyle gönderilecek

Karadan havaya füze ve silah sisteminin (SAMG) modernize edilmiş hali olan Pantsir-S1’lerin, Donbass'a Bayraktar TB2 tehdidi sebebiyle gönderileceği belirtildi.

Rusya destekli gruplar, Bayraktar TB2’lerle etkin bir şekilde savaşacak silah istemişti

Söz konusu iddia yalnızca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin resmi olmayan temsilcileri tarafından dile getirilse de daha önce “Donetsk Halk Cumhuriyeti” (DPR) ve “Luhansk Halk Cumhuriyeti” (LPR) olarak adlandırılan Rusya destekli grupların, Moskova yönetiminden, Ukrayna’nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2’lerle etkin bir şekilde savaşacak silahlar sağlamasını istediği biliniyor.

Moskova yalanladı

Kremlin’den yapılan açıklamada ise Rusya’nın Ukrayna'ya birlik ya da silah gönderme niyetinin olmadığı, bu iddiaların Batı tarafından yayıldığı ileri sürüldü.

Daha önce, Pantsir-S komplekslerinin Donbass'ta bulunduğuna dair haberler gelmiş, ancak bugüne kadar bu sistemin herhangi bir hava hedefine karşı kullanıldığına yönelik bir vaka kaydedilmemişti.

“Bayraktar’ları 10 Pantsir bile durdurmaz” demişlerdi

Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vuran SİHA'ları değerlendiren askeri uzmanlar da geçtiğimiz ay Rus basınına yaptıkları açıklamada, Bayraktar TB2'nin durdurulması için en az 10 Pantsir hava savunma sisteminin bile yeterli olmayacağını söylemişti.