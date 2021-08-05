Şu anda 4 ülkeye ihraç edildi, 10’dan fazla ülke de sırada” dedi. Bayraktar, Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından çevrim içi düzenlenen “Havacılık ve Uzay Zirvesi”ne katıldı.

10 ülke sırada bekliyor

Etkinlik çerçevesinde şu ana kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili sunum yapan Bayraktar, teknolojiye meraklı gençler için kendi bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren ilk milli İnsansız Hava Aracı (İHA) “Bayraktar Mini İHA”, “Bayraktar TB2” ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, şunları söyledi: “Bayraktar TB2, dünyada artık nam saldı. Şu anda 4 ülkeye ihraç edildi, 10’dan fazla ülke de sırada. Bayraktar TB2, 40 bilgisayardan oluşan uçan bir robot aslında. Dünyada rekor sayılabilecek düzeyde yerli katılımla geliştirilmiş bir uçak. Uçakta onlarca bilgisayar var, yüz binlerce satır yazılım var, bazen soru geliyor, ‘motoru yurt dışından alıyorsunuz nasıl olacak?’ diye. Motoru dediğimiz, neredeyse çim biçme motoru kadar basit sayılabilecek, akıllı telefonlarda titreşim motoru gibi kıyaslayabileceğiniz bir husus. Türkiye’nin çok daha gelişmiş piston motorları yapma kabiliyeti var.

TB3 çalışmaları sürüyor

Halihazırda Bayraktar TB3’te TAİ’nin geliştirdiği çok gelişmiş bir motor kullanacağız. TB2 için de yerli motor alternatiflerimiz var. Hatta, yani pervanesine kadar yerli diyebilirim ama dediğim gibi asıl odaklanması gereken taraf bu uçağın yazılımları, elektronikleri. Buralardaki bütün tasarım başından beri bize ait. Neredeyse balatasından, fren diskinden, uçuş bilgisayarındaki yüz binlerce satıra kadar tümüyle yerli ve milli mühendislerimizin eseri bir uçak, yüzde 93 yerli katılımla şu anda üretimi devam ediyor.”