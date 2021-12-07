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Gündem Bayraktar, Rus gözetleme kompleksini imha etti
Gündem

Bayraktar, Rus gözetleme kompleksini imha etti

Karabağ'da Türk İHA Bayraktar TB2'nin kontrolünü ele geçirme girişimi, Ermenistan’a ait Rus yapımı Avtobaza-M kompleksinin imhasıyla sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 00:32:00 -
Bayraktar, Rus gözetleme kompleksini imha etti

Münübe Yılmaz

Karabağ'da Türk İHA Bayraktar TB2'nin kontrolünü ele geçirme girişimi, Ermenistan’a ait Rus yapımı Avtobaza-M kompleksinin imhasıyla sonuçlandı. Rus basınında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz bir askeri birlik, Rusya'nın 1L222M Avtobaza-M kompleksinin yardımıyla Türk Bayraktar TB2 saldırı drone'unun kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Ancak, drone sistemlerinin çalışmasına müdahale tespit edildikten sonra Rus kompleksi imha edildi. Yine Rus medyasına yansıyan haberlerde, Karabağ'da 44 gün süren savaşta R-330P Piramidi, Repellent, Borisoglebsk-2 ve Groza ailesine ait kompleksler gibi diğer elektronik harp sistemlerinin de imha edildiği belirtildi.

Yüzde 100 başarı sağladığı söyleniyordu 

Avtobaza-M radyo gözetleme kompleksi, Rusya’ya göre düşman İHA'larını yok etmek veya belirlenmiş bir alana başarılı bir şekilde indirmek için kontrolü ele geçirmede yüzde 100 başarı sağlıyor. Hava ve deniz tabanlı radarların darbeli ve sürekli sinyallerinin, dost-düşman tanımlama sinyallerinin ve TACAN sistem sinyallerinin tespiti için tasarlanan kompleks; sinyal parametrelerinin ve radar türlerinin belirlenmesi, hava ve denizdeki nesnelerin elektronik imzalarıyla yörünge takibinin yanı sıra yüksek hava savunma komuta ve kontrol noktalarının veri desteği için sayılı teknolojilerden biri olarak gösteriliyor.

Daha önce, Rus 1L222M Avtobaza-M komplekslerini kullanan İran ordusu, Amerikan keşif kontrolünü başarıyla ele geçirmiş ve İHA'ları vurmuştu.

 

 

 

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