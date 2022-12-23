Bayraktar KIZILELMA Yunanistan'da gündem oldu

Baykar firması tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu yapan Bayraktar KIZILELMA Yunan medyasında gündem oldu.

Yunan Gazeteci Manolis Kostidis, "Erdoğan seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Tayfun Balistik Füzesi'nden sonra KIZILELMA adı verilen insansız savaş uçağını da tanıttı. Bunun gibi birçok yerli savunma projesi yürütüyorlar" diye konuştu.

"Yunanistan'a silahlanmamasını, silah almamasını söylüyorlar ama Türk tarafı bunların hepsini aynı anda yapıyor" diyen Kostidis, Bayraktar KIZILELMA'nın 5 saat boyunca havada kalabildiğini ve çeşitli silah sistemlerini taşıyabildiğini ifade etti.