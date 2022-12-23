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Teknoloji Bayraktar KIZILELMA Yunanistan'da gündem oldu
Teknoloji

Bayraktar KIZILELMA Yunanistan'da gündem oldu

Yunan Gazeteci Manolis Kostidis, geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştiren "Bayraktar KIZILELMA" hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 21:05:00 - 2022-12-23 21:06:10

Baykar firması tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu yapan Bayraktar KIZILELMA Yunan medyasında gündem oldu.

Yunan Gazeteci Manolis Kostidis, "Erdoğan seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Tayfun Balistik Füzesi'nden sonra KIZILELMA adı verilen insansız savaş uçağını da tanıttı. Bunun gibi birçok yerli savunma projesi yürütüyorlar" diye konuştu.

"Yunanistan'a silahlanmamasını, silah almamasını söylüyorlar ama Türk tarafı bunların hepsini aynı anda yapıyor" diyen Kostidis, Bayraktar KIZILELMA'nın 5 saat boyunca havada kalabildiğini ve çeşitli silah sistemlerini taşıyabildiğini ifade etti.

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