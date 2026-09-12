Bayraktar Kayseri'de uyardı: "18-35 yaş arası çiftçi sayısı yüzde 5'e düştü"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temaslarda bulunmak için geldiği Kayseri'de tarımın artık milli güvenlik meselesi olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Bayraktar, "Tarımı bizim ülkemizde güvenlik meselesi olarak değerlendirmemiz lazım" dedi.

Bayraktar; Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş'in ev sahipliğinde, Kayseri Ziraat Odası'nda ilçe oda başkanları, muhtarlar ve çiftçilerle görüştü. Kentin dışarıdan daha çok sanayi kenti olarak algılandığını, oysa çok önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunu anlattı.

Kayseri'de patates, pancar, mercimek, çerezlik ayçiçeği ve çerezlik kabak çekirdeği başta olmak üzere çok sayıda ürün üretildiğini, meyve ve sebze üretiminin yanı sıra hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılığın da geliştiğini kaydeden Bayraktar, Kayserili çiftçileri ve ziraat odası başkanlarını tebrik etti. TZOB Başkanı, "Dolayısıyla bir tarım kentindeyiz ve Türkiye'nin gıda güvenliğinin sağlanmasına da Kayseri çok ciddi bir katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Gıdayı erteleyemezsiniz"

Tarımı "modası geçmeyen tek sektör" olarak tanımlayan Bayraktar, gıdanın ertelenemeyecek bir ihtiyaç olduğunu vurguladı: "Her türlü ihtiyacınızı erteleme şansınız var ama gıdayı erteleyemezsiniz. Yaşam kaynağı olan gıdaya ulaşamazsanız hayatınızı kaybedersiniz."

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ciddi jeopolitik riskler bulunduğunu söyleyen Bayraktar, pandemi döneminde birçok ülkenin temel gıda ürünlerine ulaşmakta zorlandığını hatırlattı. Bayraktar, "Bölgemiz yangın yeri, jeopolitik riskler taşıyor. Bölgemizdeki savaşların nereye evrileceği belli değil. Pandemi sürecinde çoğu ülke 1 kilo buğday bulamadı, belli stoğu bulundurmak zorundayız" diyerek sözlerini "Bu anlamda baktığınız zaman milli güvenlik meselesi olduğunu görüyoruz" diye sürdürdü.

Mazot, gübre, ilaç ve yem fiyatlarında artış

Tarım sektöründeki istihdam sorununun çözümü için çiftçiye verilen desteklerin artırılmasını isteyen Bayraktar, bölgede yaşanan risklerin maliyetleri yükselttiğini belirtti. Petrol fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra mazot, gübre, ilaç ve yem fiyatlarında da artış yaşandığını aktaran Bayraktar, destekleme politikalarının güncel maliyetlere göre yeniden değerlendirilmesini istedi.

"Devlet desteği olmasa işimiz çok kötü. Ama bütün buna rağmen mazot ve gübre, ilaç, yem fiyatlarının arttığını görüyoruz. Maliyetlerin arttığı yerde desteklenme politikalarını sık sık gözden geçirmekte fayda var. Önümüzdeki süreçte girdi maliyetlerini çok iyi takip etmemiz ve temel destekleri buna göre şekillendirmemiz önem taşıyor."

Geçen yıl 65 ilde don felaketi yaşandı

Çiftçilerin son yıllarda doğal afetlerle de mücadele ettiğini anlatan Bayraktar, geçen yıl 65 ilde don felaketi yaşandığını, Kayseri'nin de bu iller arasında bulunduğunu söyledi. Donun etkilerini yerinde gördüğünü aktardı: "Dalların, gövdelerin kuruduğunu gördüm. Arkasından ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldık ve yaşadık. Bu sene şanslıydık, rahmet geldi. Ama bazı yerlerde üzülerek ifade ediyorum aşırı yağışlar bir afet getirdi."

Üreticilerin tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ettiğini kaydeden Bayraktar, tarım sektörünün pozitif ayrımcılığa tabi tutulmasını ve sürekli desteklenmesini istedi.

Genç çiftçiye prim, kadın üreticiye destek talebi

Tarım sektörünün geleceği açısından gençlerin üretimde tutulmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Bayraktar, 18-35 yaş arasındaki çiftçilerin toplam çiftçiler içindeki oranının yüzde 5'e kadar gerilediğini, bunun Türkiye tarımı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Gençlerin tarımda kalabilmesi için sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanmasını istedi: "Bu gençlerin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi, bazı gençlerin tarımda istihdamına yardımcı olur. Dolayısıyla hazineden bir miktar daha destek istiyoruz, bu çok önemli."

Kadın üreticilere yönelik desteklerin de artırılması gerektiğini belirten Bayraktar, konuyu Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü aktardı: "Bugün kadınlarımızın desteği olmasa tarımda üretim sağlayamayız. Cumhurbaşkanımıza, 'Bu kadınlarımıza da bir şey yapalım' dedim. Bu taleplerde bulunduk, çalışmalar yapılıyor."

Bayraktar, Kayseri'nin geçen yıl ÇKS'de çok başarılı olduğunu sözlerine ekleyerek oda başkanlarını tebrik etti.