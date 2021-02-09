Bayraktar kafası basmayanlara tane tane anlattı

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Türkiye'nin uzay yolculuğundaki 10 önemli hedefi açıklandı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Milli Uzay Programı'nın yol haritasını değerlendirdi.

Bu teknolojilere ilk çıktığı zaman neden uzay? diyen insanlar oldu. Burada şöyle birşey var. İlk Ay'a adım atıldığında yapılan çalışmayla yüzlerce patent alındı. Böyle bir gelişim etkisi var.

Uydu teknolojisi kritik bir alan alçak yörüngeye gönderilen binlerce uydu var. Bugün bütün dünyayı birbirine bağlayan internet teknolojisini içeren çalışmalar var. Ülkenin her tarafını alt yapı ile donatmak zahmetli, bütün bu teknolojik gelişme bu gibi yatırımlara ağır bir darbe indiriyor. Bugünden çalışmaya başlarsanız sizi geçenleri yakalama imkanınız var. Bunu kendi geliştirdiğimiz İHA ile bunu gösterdik.

Acımasızca eleştirdiler

Türkiye'nin uzay programı bazı çevrelerce haksız bir şekilde eleştirildi. Programı hazmedemeyenler de sosyal medyadan nefret paylaşımları yaptı.