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Gündem Bayraktar gemisinde depremzedelere ameliyat hizmeti
Gündem

Bayraktar gemisinde depremzedelere ameliyat hizmeti

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Bayraktar’da depremzede vatandaşlar için ameliyat hizmetine devam edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 17:55:00 -
Bayraktar gemisinde depremzedelere ameliyat hizmeti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Bayraktar ile ilgili açıklama yaptı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hastaneye dönüştürülen TCG BAYRAKTAR gemimizde, Sağlık Bakanlığı ve gemi personeli tarafından depremde yaralanan vatandaşlarımız için ameliyat dâhil tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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