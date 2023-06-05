Bayraktar Akıncı TİHA ile ilgili bomba adım! Canik’te görücüye çıkacak

Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve geleceğin bilim insanlarını yetiştiren Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’ne Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) kurulum işlemleri başladı.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde oluşturulan özel platform üzerine kurulacak olan Akıncı TİHA gençler ve çocuklara ilham kaynağı olacak. Vatandaşlar, ilçenin sembollerinden olacak Akıncı TİHA’yı kurulum işlemlerinin tamamlanmasının ardından görevli personeller eşliğinde yakından inceleme fırsatı bulacak.

Canik’te Öğrencilere Akıncı’yla Eğitim

Canik’in sembollerinden olacak Akıncı TİHA’nın kurulum işlemleri Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü bahçe alanı içerisinde oluşturulan özel platform üzerinde devam ediyor. Canik Keşif Kampüsü’nde özel eğitim müfredatı çerçevesinde eğitim alan öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde Akıncı TİHA üzerinde uygulama eğitimler alacak. Vatandaşlar, kurulum işlemlerinin ardından görevli personeller eşliğinde Akıncı TİHA’yı yakından inceleyebilecek.

Akıncı İlham Kaynağı Olacak

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde oluşturulan platform üzerinde Akıncı TİHA’nın kurulum işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “2022 yılında şehrimizde gerçekleşen TEKNOFEST Karadeniz’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştiren Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüze gençlerimiz ve çocuklarımıza ilham olması adına Bayraktar Akıncı TİHA yerleştireceğimizin müjdesini vermiştik. Geldiğimiz süreç itibariyle BAYKAR Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar ile görüşmelerimiz neticesinde Canik Keşif Kampüsümüzde oluşturduğumuz platform üzerinde AKINCI TİHA’nın kurulum işlemleri devam ediyor. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirdiğimiz Keşif Kampüsümüzde gençlerimiz ve çocuklarımız AKINCI TİHA eşliğinde uygulama eğitimler alacak. Vatandaşlarımız AKINCI TİHA’yı yakından inceleme fırsatı bulacaklar. Yerli ve milli eserimiz Akıncı, Canik’imize hayırlı olsun. İlgilerinden dolayı Sayın Selçuk Bayraktar’a, BAYKAR Genel Müdürü Sayın Haluk Bayraktar’a, T3 Vakfı Genel Müdürü Sayın Ömer Kökçam’a ve bu sürece katkıda bulunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde ifade etti.