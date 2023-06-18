Bayraktar Akıncı İHA işte bu kadar başarılı: Atış testini başarıyla tamamladı! Başarıdan başarıya koşuyor

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Kemankeş Mini Akıllı Seyir Füzesi, Keşan'da icra edilen ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insansız sistemler, testleri başarıyla geçmeye devam ediyor.

Bayraktar TB2 SİHA'ya entegre edilen Kemankeş Mini Akıllı Seyir Füzesi de Keşan'da icra edilen motorlu ilk atış testini başarıyla tamamladı. Atış testini gerçekleştirmek üzere 14 Haziran Çarşamba, Keşan'da bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak test için belirlenen hedefe yol alan Bayraktar TB2, 20 kilometre mesafeden Kemankeş'i ateşledi. Milli olarak geliştirilen jet motoruyla yüksek süratte 33 kilometre yol alan mini akıllı seyir füzesi belirlenen hedef bölgeye ulaşarak görevi gerçekleştirdi.

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Kemankeş, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda Teknofest 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergilendi. Kemankeş, adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan alıyor.

MİLLİ İHA'LARIN YENİ VURUCU GÜCÜ

Kemankeş, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı Tiha, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 Siha'ya entegre edilerek görev yapabilecek. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

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Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni İstanbul'da düzenlendi. Dünyada alanında en iyilerinden birisi olarak gösterilen savunma şirketi Baykar "İhracat Şampiyonu" ilan edildiği duyurlmuştu!

ÖDÜLÜ HALUK BAYRAKTAR ALDI

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı.

Yaptığı açıklama ise şöyle idi;

HALUK BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Dev savunma şirketi Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, söz konusu ödüle ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Savunma ve Havacılık sektörlerinde "İhracat Şampiyonu" ilan edildik. Milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz milli SİHA BayraktarTB2 ile sektörümüzün toplam ihracatının %28'ini Baykar olarak gerçekleştirdik.

BU MÜSTESNA BAŞARIYI TEK PLATFORMDA ELDE ETTİK

Birçok farklı ürün ve sektörde bulunmak yerine sadece bir alanda uzmanlaşmaya ve yüksek teknoloji Ar-Ge'sinde derinlemesine ihtisas sahibi olmaya özen gösterdik. Bu müstesna başarıyı da uzun yıllar emek vererek odaklandığımız tek bir platform ile elde ettik.

Bugün 30 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladığımız Bayraktar TB2 SİHA'ları alan ülkelerin hepsi bu alımları kendi savunma bütçelerinden karşılıyor. Bu ülkeler ne Eximbank kredisi ne de herhangi bir devlet hibesi kullanmadan bu alımları gerçekleştiriyor.

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Mini akıllı füze KEMANKEŞ’in özellikleri ise;

Mini akıllı füzeler, diğer füzelere kıyasla olağanüstü yeteneklere sahip olan bir silah sistemidir. Adından da anlaşılacağı üzere bu füzeler, maharetli hareket kabiliyetleriyle öne çıkar. Ancak gerçek anlamda akıllı olarak adlandırılmalarının nedeni, belirlenen hedeflere müdahale etmeniz gerekmeden kendilerinin taarruz yapabilmesidir.

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