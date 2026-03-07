Bayraktar AKINCI gökyüzünde 150 bin saati devirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar’ın milli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, operasyonel yetkinliğini 150 bin uçuş saatini geride bırakarak kanıtladı. Bugüne kadar 16 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalanan AKINCI, küresel ölçekte farklı coğrafyalarda görev alırken, aynı zamanda yerli mühimmatların entegrasyonu için yürütülen test uçuşlarında da aktif rol alıyor. Özellikle son iki hafta içerisinde MURAD AESA Radar, Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat EREN, Mini Akıllı Mühimmat MAM-L ve Yapay Zeka Destekli Mini Seyir Füzesi KEMANKEŞ-1 ile icra edilen test görevleri, platformun teknolojik gelişimini gözler önüne serdi.

HAVACILIK TARİHİNİN İRTİFA REKORUNA SAHİP

29 Ağustos 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Bayraktar AKINCI, milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu hala elinde bulunduruyor. 21 Haziran 2022 tarihinde SSB ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri önünde gerçekleştirilen dayanım ve hız testlerinde 45 bin 118 feet (13 bin 716 metre) irtifaya ulaşan AKINCI, bu alandaki liderliğini koruyor. Hem yüksek irtifa kapasitesi hem de uzun havada kalış süresiyle stratejik operasyonların vazgeçilmez bir unsuru haline gelen milli TİHA, her geçen gün operasyonel kabiliyetlerini artırmaya devam ediyor.

GÜCÜNÜ MİLLİ MÜHİMMATLARDAN ALIYOR

Bayraktar AKINCI’nın etkin taarruz gücü, Türkiye’nin yerli imkanlarla ürettiği geniş mühimmat yelpazesinden geliyor. Platforma bugüne kadar MAM-L, MAM-T, TOLUN, Teber-81, HGK-82, İHA-230 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi gibi çok sayıda akıllı mühimmat ve füze sistemi başarıyla entegre edildi. Atış testlerinde hedeflerini tam isabetle vuran AKINCI, farklı tipteki mühimmatları yer ve hava hedeflerine karşı kullanabilme esnekliğiyle caydırıcılığını pekiştiriyor. Yerli mühimmat entegrasyon süreci devam ederken, AKINCI’nın yeni nesil sistemlerle donatılmasına yönelik çalışmalar da hız kesmeden sürüyor.