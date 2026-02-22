Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! AKINCI’ya sessiz ve ölümcül “Murad” geldi, gökyüzünde kaçacak yer kalmadı
ASELSAN tarafından çip seviyesinden itibaren milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknolojili Murad AESA Radarı, Bayraktar AKINCI TİHA’ya başarıyla entegre edilerek ilk performans testini sorunsuz tamamladı. Selçuk Bayraktar’ın sosyal medya üzerinden duyurduğu bu başarıyla birlikte AKINCI, çok daha uzak mesafelerden hedef tespiti ve takibi yapabilen, elektronik harbe karşı dirençli bir süper güce dönüştü. Türkiye’nin ileri seviye radar ihtiyacına cevap veren bu kritik eşik, Türk hava unsurlarının görünmez hedeflere karşı üstünlük kurmasını sağlayacak.