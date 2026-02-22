  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! AKINCI’ya sessiz ve ölümcül “Murad” geldi, gökyüzünde kaçacak yer kalmadı

ASELSAN tarafından çip seviyesinden itibaren milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknolojili Murad AESA Radarı, Bayraktar AKINCI TİHA’ya başarıyla entegre edilerek ilk performans testini sorunsuz tamamladı. Selçuk Bayraktar’ın sosyal medya üzerinden duyurduğu bu başarıyla birlikte AKINCI, çok daha uzak mesafelerden hedef tespiti ve takibi yapabilen, elektronik harbe karşı dirençli bir süper güce dönüştü. Türkiye’nin ileri seviye radar ihtiyacına cevap veren bu kritik eşik, Türk hava unsurlarının görünmez hedeflere karşı üstünlük kurmasını sağlayacak.

Foto - Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! AKINCI’ya sessiz ve ölümcül "Murad" geldi, gökyüzünde kaçacak yer kalmadı

ASELSAN mühendislerinin çip düzeyinden başlayarak tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği MURAD AESA Burun Radar ailesi, hava platformlarında kritik görevler üstlenerek Türkiye'nin ileri seviye AESA radar ihtiyacına cevap veriyor.

Foto - Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! AKINCI’ya sessiz ve ölümcül "Murad" geldi, gökyüzünde kaçacak yer kalmadı

Bu kapsamda radar sistemi, BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya da başarıyla entegre edildi.

Foto - Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! AKINCI’ya sessiz ve ölümcül "Murad" geldi, gökyüzünde kaçacak yer kalmadı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA'nın ASELSAN tarafından geliştirilen Murad AESA ile Radar Performans Test Uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Foto - Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! AKINCI’ya sessiz ve ölümcül "Murad" geldi, gökyüzünde kaçacak yer kalmadı

Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bayraktar AKINCI. Murad AESA Radar Performans Test Uçuşu." dedi.

