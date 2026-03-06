  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kadıköy'e dünyaca ünlü yıldız gelecek mi? Fred, Edson veya İsmail ayrılırsa Ve Al-Nassr duyurdu, kötü haber geldi: Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılacak Sarı Kanarya'da Sidiki Cherif için flaş karar! Sezon sonu... Kalacak mı açıklaması belli oldu Fenerbahçe eski yıldızı için devreye girdi: Korkutan rakip olacak! Ordu komutanı tüm dünyaya ilan etti! Sudan da savaşta tarafını seçti Baba ocağı İbradı'da vefa buluşması.. Ersoy: Ormana'nın 'Dünyanın en iyi turizm köyü' seçilmesi tesadüf değil!
Spor
6
Yeniakit Publisher
Ve Al-Nassr duyurdu, kötü haber geldi: Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılacak
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ve Al-Nassr duyurdu, kötü haber geldi: Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılacak

Al-Nassr geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo'nun hamstring sakatlığı yaşadığını açıklamıştı.

#1
Foto - Ve Al-Nassr duyurdu, kötü haber geldi: Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılacak

Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus, Portekizli yıldızın sağlık testlerine dair sonuçların çıktığını ve durumun ciddi olduğunu duyurdu.

#2
Foto - Ve Al-Nassr duyurdu, kötü haber geldi: Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılacak

Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sakatlanan Portekizli yıldızla ilgili teknik direktörü Jorge Jesus açıklamada bulundu.

#3
Foto - Ve Al-Nassr duyurdu, kötü haber geldi: Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılacak

Jesus, Ronaldo'nun durumunun ciddi olduğunu ve tedavi için Suudi Arabistan'dan ayrılarak İspanya'ya gideceğini duyurdu. Jesus'un açıklamaları şöyle::

#4
Foto - Ve Al-Nassr duyurdu, kötü haber geldi: Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılacak

"Yapılan testler sonucunda Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı sakatlığın beklenenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

#5
Foto - Ve Al-Nassr duyurdu, kötü haber geldi: Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılacak

Cristiano, sakatlandığında tedavi için İspanya'ya giden diğer oyuncular gibi o da İspanya'ya gidecek. Sakatlığı nedeniyle Madrid'de kişisel terapistiyle tedavi gördü ve umarız en kısa sürede geri döner ve takıma yardımcı olur.

