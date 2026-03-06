Ve Al-Nassr duyurdu, kötü haber geldi: Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılacak
Al-Nassr geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo'nun hamstring sakatlığı yaşadığını açıklamıştı.
Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus, Portekizli yıldızın sağlık testlerine dair sonuçların çıktığını ve durumun ciddi olduğunu duyurdu.
Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sakatlanan Portekizli yıldızla ilgili teknik direktörü Jorge Jesus açıklamada bulundu.
Jesus, Ronaldo'nun durumunun ciddi olduğunu ve tedavi için Suudi Arabistan'dan ayrılarak İspanya'ya gideceğini duyurdu. Jesus'un açıklamaları şöyle::
"Yapılan testler sonucunda Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı sakatlığın beklenenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı.
Cristiano, sakatlandığında tedavi için İspanya'ya giden diğer oyuncular gibi o da İspanya'ya gidecek. Sakatlığı nedeniyle Madrid'de kişisel terapistiyle tedavi gördü ve umarız en kısa sürede geri döner ve takıma yardımcı olur.
