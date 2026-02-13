Göklerin yeni kralı imzasını attı! AKINCI TİHA, o ülkede Çin yapımı hava savunma sistemini tek atışla avladı

Sudan ordusunun envanterindeki Bayraktar AKINCI TİHA, iç savaşın seyrini değiştirecek kritik bir operasyona imza atarak Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (RSF) ait Çin menşeli FK-2000 hava savunma sistemini imha etti. BAE destekli güçlerin elinde bulunan ve daha önce pek çok uçak ile İHA’yı düşüren bu gelişmiş sistem, ROKETSAN üretimi akıllı mühimmatın hedefi olmaktan kurtulamadı. Yerel kaynaklar tarafından paylaşılan görüntüler, Türk savunma teknolojisinin sahada hava savunma sistemlerine karşı kurduğu mutlak üstünlüğü bir kez daha kanıtladı.