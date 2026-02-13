  • İSTANBUL
Göklerin yeni kralı imzasını attı! AKINCI TİHA, o ülkede Çin yapımı hava savunma sistemini tek atışla avladı
Giriş Tarihi:

Sudan ordusunun envanterindeki Bayraktar AKINCI TİHA, iç savaşın seyrini değiştirecek kritik bir operasyona imza atarak Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (RSF) ait Çin menşeli FK-2000 hava savunma sistemini imha etti. BAE destekli güçlerin elinde bulunan ve daha önce pek çok uçak ile İHA’yı düşüren bu gelişmiş sistem, ROKETSAN üretimi akıllı mühimmatın hedefi olmaktan kurtulamadı. Yerel kaynaklar tarafından paylaşılan görüntüler, Türk savunma teknolojisinin sahada hava savunma sistemlerine karşı kurduğu mutlak üstünlüğü bir kez daha kanıtladı.

Sudanlı yerel kaynaklar tarafından paylaşılan görüntülerde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından kullanılan hava savunma sisteminin imha edildiği aktarıldı. Bu bağlamda, Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından kullanılan Çin yapımı FK-2000 hava savunma sistemi, Sudan Ordusu tarafından kullanılan Bayraktar AKINCI TİHA tarafından ROKETSAN’ın akıllı mühimmatı ile imha edildi.

Hızlı Destek Kuvvetleri, Güney Kordofan’ın Ed Dubeibat bölgesinde Sudan ordusu ile yaşanan çatışmalarda FK-2000 hava savunma sistemini aktif olarak kullanıyordu. Sudanlı askeri kaynaklar, FK-2000 hava savunma sistemlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nden Hızlı Destek Kuvvetlerine tedarik edildiğini ve transferlerin Çad üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF), daha önce FK-2000 sistemlerini kullanarak Sudan Hava Kuvvetleri’ne ait çok sayıda uçak, İHA ve dronu düşürmüştü. Sudanlı askeri yetkililer; Il-76 nakliye uçağı ile çeşitli İHA’lar ve havacılık sistemlerinin kaybından, doğrudan RSF’nin hava savunma unsurlarını sorumlu tutan açıklamalarda bulundu.

Bununla birlikte FK-2000 hava savunma sistemi, Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Sanayi Şirketi tarafından geliştirilen, füze ve karadan havaya füzelerle donatılmış birleşik bir hava savunma sistemidir. Sistem, 8×8 tekerlekli bir şasi üzerine monte edilmiştir ve hava tehditlerine karşı yakın savunma için tasarlanmış, karadan havaya füzelerle donatılmış bir taret ve iki adet altı namlulu 30 mm’lik topu entegre eder.

Ayrıca kamuoyuna açık teknik özelliklere göre FK-2000 füze sistemi, yaklaşık 1,2 ila 25 kilometre menzilde uçakları etkisiz hale getirebilirken seyir füzelerine karşı etkili menzili daha kısadır. Ek olarak sistem, hedefleri tespit etmek, izlemek ve etkisiz hale getirmek için radar ve optik izleme kombinasyonuna dayanır ve manevra yapan kuvvetler ile sabit mevziler için kısa ve orta menzilli hava savunma koruması sağlamayı amaçlamaktadır.

