Afrika Boynuzu’nda Türk fırtınası! F-16’lar ve Akıncı’lar sahaya indi, dengeler tamamen değişti

Dünyanın en büyük ikinci F-16 filosuna sahip olan Türkiye, Somali’deki askeri varlığını "tam kapsamlı muharip hava şemsiyesi" seviyesine çıkararak bölgede jeopolitik bir devrim yaptı. ABD merkezli The National Interest dergisi, Türk pilotların kumandasındaki F-16'ların, Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2’lerle birlikte Somali sahasında aktif görev yapmaya başlamasını değerlendirdi. Dergi, bu stratejik hamlenin, Türkiye'yi Afrika Boynuzu'nda sadece bir eğitimci değil, bölgedeki terör odaklarına karşı "anlık müdahale" kabiliyetine sahip en güçlü güvenlik aktörü haline getirdiğini kaydetti. İşte detaylar...