  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devlet Bahçeli’yi kahreden gelişme: Maalesef kül oldu Vücutta depreme neden olacak gelişme bu artık: Gereksiz antibiyotik kullanımına dikkat Galata'yı karıştıran veganın ilk vukuatı değilmiş: Anne ve babasına yaptığı kan dondurdu! Uygulama nasıl olacak? Direksiyon sınavında yeni dönem İstanbul’da Ramazan ışıltısı: Sembol yapılar hilal ve yıldız temalı süslemelerle ışıklandırılacak İngiltere, “Bu işin ustası sizsiniz” deyip, geri kaldığını itiraf etti! Savaşa Türk savunma sanayii devi hazırlayacak Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir? Yıllar sonra su tutmaya başladı! Kuruyan kuş cenneti yeniden canlanıyor Afrika Boynuzu’nda Türk fırtınası! F-16’lar ve Akıncı’lar sahaya indi, dengeler tamamen değişti Flaş gelişme: Sezon devam ederken Tedesco kararı! Sadettin Saran'la görüşme gerçekleştirdi
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Afrika Boynuzu’nda Türk fırtınası! F-16’lar ve Akıncı’lar sahaya indi, dengeler tamamen değişti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Afrika Boynuzu’nda Türk fırtınası! F-16’lar ve Akıncı’lar sahaya indi, dengeler tamamen değişti

Dünyanın en büyük ikinci F-16 filosuna sahip olan Türkiye, Somali’deki askeri varlığını "tam kapsamlı muharip hava şemsiyesi" seviyesine çıkararak bölgede jeopolitik bir devrim yaptı. ABD merkezli The National Interest dergisi, Türk pilotların kumandasındaki F-16'ların, Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2’lerle birlikte Somali sahasında aktif görev yapmaya başlamasını değerlendirdi. Dergi, bu stratejik hamlenin, Türkiye'yi Afrika Boynuzu'nda sadece bir eğitimci değil, bölgedeki terör odaklarına karşı "anlık müdahale" kabiliyetine sahip en güçlü güvenlik aktörü haline getirdiğini kaydetti. İşte detaylar...

#1
Foto - Afrika Boynuzu’nda Türk fırtınası! F-16’lar ve Akıncı’lar sahaya indi, dengeler tamamen değişti

Dergiye göre Türkiye, Somali’de artan güvenlik tehditleri ve Eş-Şebab terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlara doğrudan hava gücü desteği sağlamak amacıyla F-16 savaş uçaklarını bölgeye sevk etti. Uçakların Türk pilotlar tarafından komuta edildiği ve gerektiğinde “anlık müdahale” kabiliyetiyle görev yaptığı ifade edildi.

#2
Foto - Afrika Boynuzu’nda Türk fırtınası! F-16’lar ve Akıncı’lar sahaya indi, dengeler tamamen değişti

Haberde dikkat çeken bir diğer unsur ise Türkiye’nin Somali’ye yalnızca savaş uçağı göndermekle kalmayıp, kapsamlı bir hava gücü paketi kurması oldu. Sahaya konuşlandırıldığı belirtilen unsurlar şunlar: Bayraktar TB2 SİHA’lar Akıncı TİHA En az 3 adet T129 ATAK taarruz helikopteri

#3
Foto - Afrika Boynuzu’nda Türk fırtınası! F-16’lar ve Akıncı’lar sahaya indi, dengeler tamamen değişti

Bu paket; keşif, istihbarat, hedef tespiti, hassas vuruş ve yakın hava desteğini aynı anda sağlayabilecek bir kombinasyon oluşturdu. Bu kombinasyon, barış gücü konuşlandırmalarından çok “tam kapsamlı muharip hava şemsiyesi” anlamına geliyor.

#4
Foto - Afrika Boynuzu’nda Türk fırtınası! F-16’lar ve Akıncı’lar sahaya indi, dengeler tamamen değişti

The National Interest’in analizinde, Türk pilotların Somali hava sahasında doğrudan görev almasının, Ankara’nın bölgeye “eğitim ve danışmanlık” seviyesini aşan bir askeri angajmana girdiğini gösterdiği belirtildi. Bu durum: Somali ordusunun operasyon kabiliyetini artırıyor. Terör örgütlerine karşı caydırıcılığı yükseltiyor. Türkiye’yi Afrika Boynuzu’nda kalıcı bir güvenlik aktörü haline getiriyor.

#5
Foto - Afrika Boynuzu’nda Türk fırtınası! F-16’lar ve Akıncı’lar sahaya indi, dengeler tamamen değişti

Özellikle Mogadişu çevresinde hava üstünlüğünün sağlanmasının, kara operasyonlarının seyrini kökten değiştirdiği değerlendiriliyor. Türkiye son yıllarda Somali’de askeri üs, eğitim merkezleri ve altyapı projeleriyle etkisini artırmıştı. Şimdi ise F-16’ların sahaya inmesiyle birlikte bu varlık strateji bir boyutuna taşındı.

#6
Foto - Afrika Boynuzu’nda Türk fırtınası! F-16’lar ve Akıncı’lar sahaya indi, dengeler tamamen değişti

ABD basınına göre: Türkiye, bölgede hızlı reaksiyon gösterebilen tek NATO ülkesi konumunda. SİHA + savaş uçağı kombinasyonu Afrika’da nadir görülen bir güç projeksiyonu sağlıyor. Bu hamle, Kızıldeniz ve Aden Körfezi hattındaki jeopolitik rekabette Ankara’ya avantaj kazandırıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti
Gündem

Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Adalet Bakanlığı’na ve İçişleri Bakanlığı'na yeni isimler atandı. Ada..
Şeytanın çocukları havasını alacak! Akit yazdı satanist konser iptal oldu
Gündem

Şeytanın çocukları havasını alacak! Akit yazdı satanist konser iptal oldu

Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapan "Slaughter Top Prevail" ve "Behemoth" isimli sapkın müzik gruplarının İstanbul'da vereceği k..
İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!
Gündem

İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!

Kabine revizyonuyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi, göreve başlar başlamaz sosyal medyanın en çok konuşulan ismi halin..
Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...
Gündem

Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...

NATO tatbikatı kapsamında Almanya'ya giden 2 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk zırhlı araçları, Almanya otobanında Alman vatanda..
Mustafa Sarıgül Erzincan'ın ismini değiştirmek istiyor! İşte teklif ettiği isim...
Siyaset

Mustafa Sarıgül Erzincan'ın ismini değiştirmek istiyor! İşte teklif ettiği isim...

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yeni bir tuhaflığa imza attı. TBMM'ye Erzincan'ın isminin "Can Erzincan" olarak değiştirilmesi iç..
40 yaşlarında bir erkek! Bayrampaşa'da otoyol kenarında ceset bulundu
Aktüel

40 yaşlarında bir erkek! Bayrampaşa'da otoyol kenarında ceset bulundu

Bayrampaşa’da otoyol kenarındaki yeşil alanda bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin en az 10 gün ön..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23