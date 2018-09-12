Bayraktar açıkladı: 1 Heron fiyatına 4 SİHA!

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Milli İHA ve SİHA'ların İsrail yapımı Heron'a göre çok daha üstün ve daha düşük maliyetli olduğunu söyledi. Savunma sanayinde 15 yıl önce hayal olanların bugün gerçeğe dönüştüğünü belirten Bayraktar, SİHA'ların yüzde 93 oranında yerli olduğunu söyledi.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ve TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis, SİHA'ların üretim merkezinde 'Türkiye'nin milli savunma hamlelerini değerlendirdi. Savuna sanayide ortaya önemli bir irade konulduğunu söyleyen Bayraktar, dışarıdan helikopter, İHA ve tank alımlarının tamamının iptal edildiğini ve 15 yıl önce hayal olan bir çok şeye bugün adım adım gelindiğini anlattı.

İşte Bayraktar'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Arkamızda gördüğünüz uçak için 2017 yılında ilk teklif verirken teminat mektubu isteniyordu. Bu sonuçta bir süreç. Ülkede bir anda koca sistem değişmiyor, adım adım öğrene öğrene bir çok şeyi ilk kez yaşadık. Teknik şart namelerden tutunda her şeyi öğrendik. Ama devletin Savunma Sanayii Başkanlığı’nın ortaya koyduğu irade çok önemliydi.

BAYKAR NASIL KURULDU?

Baykar’ın kurucusu Özdemir Bayraktar, kendisi İTÜ mezunu. Hala iş yerinde yatıp kalkan insan. Kendisi özel sektörde çalıştıktan sonra Türkiye’de otomotiv sektöründe bir yerlileşme süreci başlıyor. Baykar Makine, 1984 yılında bir matkapla başlıyor. Baykar’ın özü bir otomotiv firması. 2000’li yıllardan sonra biz bu işe başladık. Selçuk, ABD’de havacılık üzerine master yaptı. MIT’te doktora yaptı. Selçuk havacılığa, model uçaklara çok meraklıydı. Selçuk o süreçte, ABD’de ilk defa yapılan işleri becerdi. Mesela İnsanız hava araçlarını ilk defa ABD piyade üslerinde denedi test etti. Selçuk burada ilk defa formasyon uçuşunu gerçekleştirdi. Babam da diyordu ki, ben size Türkiye’de okuttum tam bir iş yapacaksınız gidip orada hizmet ediyorsunuz. Osmanlı fethettiği topraklarda Yeniçeri devşirirken kendi emeğiyle yetiştiriyordu. ABD şu anda hazıra konuyor. Babam bu yönde biz bir şey yapmalıyız dedi. O vesileyle bu işlerle ne yaparız diyerek stajyer öğrencilerle ekip kurduk. Öncesinde hava harp okuluna gittik ve bu alanda ne yapabiliriz diye konuştuk. O şekilde ilk kez TSK ile kontak kurduk.

BAYRAKTAR, HERONLARA GÖRE DAHA ÜSTÜN

Savunma sanayi öyle bir alan ki, teknik özellikleri ve çalışacağı koşullar çok zorlu koşullardır. Zaten milli teknoloji hamlesinde en önemli kazanımı ekonomik anlamda da yurt dışından aldığınız ürün yerine kendiniz yerli firmalardan kabiliyet geliştirilip teşvik edildiği anda AR-GE artı üretim maliyeti yurt dışından çok çok daha az oluyor. Bunun bir çok nedeni var en temel özelliği her yerde raflarda satılan ürün değil. Siparişe özel üretim olduğu için yüksek maliyetliler. Bayraktar TB2 Heronlara göre çok daha üstün. Dört tane yerli SİHA aldığınızda bir tane Heron almış oluyorsunuz.

Savunma sanayinde bir cıvata bile kontrollü olduğundan ötürü çok pahalı ürünler. Parasıyla bile alamıyorsunuz.

SİHA'LARIN YÜZDE 93'Ü YERLİ

Savunmada millilik çok önemli bir kriter. Bir cıvata bile alamadığınız bile olabilir. Şu tasarımını kendi ekibinizle geliştiriyorsanız fikri sınai mülkiyet hakları size aitse milli bir üründür. Ama bu tasarımı yapıp yurt dışında üretirsek ürün milli ama yerli değildir.

Türkiye'de savunma sanayisinde 2002 yılında yerlilik oranı yüzde 20 idi şu anda yüzde 65’lerde. Ama bizim bu ürettiğimiz SİHA’ları yüzde 93 yerlilikle tamamladık.

YAZILIM ÇOK ÖNEMLİ

Yazılım o kadar kritik ki artık silahlar mekanizmalar tek başına mekanik bileşenden oluşmuyor. Uçuş kontrol sisteminde milyonlarca kod var. Velev ki bu uçuş kontrol sistemini yurt dışından alsaydınız yazılımı kapalı olacaktı. Oraya bir kod eklenirdi ve şu konumu geçtiğinizde uçuşu durdu denirdi ve kontrol sizde olmazdı."