Bayraklı’da dev yürüyüş

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Onur Mahallesi’nde dev bir yürüyüş gerçekleştirdi. Şirin Cami önünden başlayan ve yaklaşık 2 kilometre süren yürüyüşe bini aşkın vatandaş eşlik ederken, CHP bayrakları ve Türk bayrakları ile sokaklarda renkli görüntüler oluştu.

Yerel seçimler için son haftaya girilirken, Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Onur Mahallesi’nde düzenlenen yürüyüşe katıldı. Şirin Cami önünden başlayan yürüyüş, iki kilometre boyunca devam etti. Bini aşkın vatandaşın katıldığı yürüyüşte, cadde ve sokaklar ellerdeki CHP bayrakları ve Türk bayraklarıyla renklendi.

Yaklaşık 2 kilometre süren yürüyüşün sonunda kurulan platformdan Bayraklılı vatandaşlara seslenen CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, küçücük bir ilçe olan Seferihisar’dan dünya markası oluşturduklarını, şimdi de dünyanın gıpta ile bakacağı bir İzmir oluşturacaklarını söyledi. Bayraklı için de vatandaşlara kentsel dönüşüm müjdesi veren Soyer, "Sizi müteahhide çırak çıkarmayacak, müteahhide teslim etmeyecek ve hakkınızı koruyacak bir kentsel dönüşümü hayata geçireceğiz. Bayraklı’nın mahallelerinde yapacağımız dönüşümde, halkımızı müteahhide yem etmeyeceğiz. Kentsel dönüşümü el ele birlikte yapacağız. Belediye sizin elinizden tutacak. Bizim bir devlet babamız vardır, zaman zaman sertleşir, kızar; ama belediyecilikte İzmir’den yeni bir dönem başlayacak. ’Belediye Ana’ dönemi başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ’Belediye Ana’ olacak. Çocuklarını sen üveysin, özsün diye ayırmayacak. Ana gibi hepinizi kucaklayacak, bağrına basacak. Analık yapacak bu belediye, analık" dedi.

Soyer, şöyle devam etti:

"Serdar Sandal kardeşim gerçekten pırlanta gibi bir adam. Harbi söylüyorum; Bayraklılılar çok şanslısınız; çünkü pırlanta gibi bir yüreği var. İnanılmaz aşkla şevkle çalışmak istiyor. Göreceksiniz biz onunla el ele o kadar güzel işler yapacağız ki, başka bir İzmir başka bir Bayraklı olacak."

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal da, şu ifadelere yer verdi:

"Bir haftamız kaldı. Bu hafta içinde de 7 gün 24 saat çalışıp karşımızdaki siyasi bloğu yüzde 30’un da altına düşürüp rahat bir nefes alacağız. Bu bloğun yüzde 30’ların altına gerilemesi için çalmadık kapı bırakmayacağız. Bizim gemimizin kaptanı Tunç Soyer. Kentsel dönüşümden alt yapı sorunlarına kadar başvuracağımız tek isim Sayın Soyer olacak. Birlikte Bayraklı’yı dünya markası haline getireceğiz."

Onur Mahallesi’ndeki dev yürüyüşte ayrıca, geçtiğimiz günlerde uğradıkları iki saldırıda yaralanan partililer Tunç Soyer ve Serdar Sandal ile bir araya geldi. Soyer, seçim çalışmaları yaparken yaralanan partililere geçmiş olsun dileğinde bulundu.