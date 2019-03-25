0553 313 94 23

Bayraklı’da dev yürüyüş

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Onur Mahallesi’nde dev bir yürüyüş gerçekleştirdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:38
Bayraklı’da dev yürüyüş

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Onur Mahallesi’nde dev bir yürüyüş gerçekleştirdi. Şirin Cami önünden başlayan ve yaklaşık 2 kilometre süren yürüyüşe bini aşkın vatandaş eşlik ederken, CHP bayrakları ve Türk bayrakları ile sokaklarda renkli görüntüler oluştu.


Yerel seçimler için son haftaya girilirken, Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Onur Mahallesi’nde düzenlenen yürüyüşe katıldı. Şirin Cami önünden başlayan yürüyüş, iki kilometre boyunca devam etti. Bini aşkın vatandaşın katıldığı yürüyüşte, cadde ve sokaklar ellerdeki CHP bayrakları ve Türk bayraklarıyla renklendi.


Yaklaşık 2 kilometre süren yürüyüşün sonunda kurulan platformdan Bayraklılı vatandaşlara seslenen CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, küçücük bir ilçe olan Seferihisar’dan dünya markası oluşturduklarını, şimdi de dünyanın gıpta ile bakacağı bir İzmir oluşturacaklarını söyledi. Bayraklı için de vatandaşlara kentsel dönüşüm müjdesi veren Soyer, "Sizi müteahhide çırak çıkarmayacak, müteahhide teslim etmeyecek ve hakkınızı koruyacak bir kentsel dönüşümü hayata geçireceğiz. Bayraklı’nın mahallelerinde yapacağımız dönüşümde, halkımızı müteahhide yem etmeyeceğiz. Kentsel dönüşümü el ele birlikte yapacağız. Belediye sizin elinizden tutacak. Bizim bir devlet babamız vardır, zaman zaman sertleşir, kızar; ama belediyecilikte İzmir’den yeni bir dönem başlayacak. ’Belediye Ana’ dönemi başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ’Belediye Ana’ olacak. Çocuklarını sen üveysin, özsün diye ayırmayacak. Ana gibi hepinizi kucaklayacak, bağrına basacak. Analık yapacak bu belediye, analık" dedi.


Soyer, şöyle devam etti:


"Serdar Sandal kardeşim gerçekten pırlanta gibi bir adam. Harbi söylüyorum; Bayraklılılar çok şanslısınız; çünkü pırlanta gibi bir yüreği var. İnanılmaz aşkla şevkle çalışmak istiyor. Göreceksiniz biz onunla el ele o kadar güzel işler yapacağız ki, başka bir İzmir başka bir Bayraklı olacak."


CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal da, şu ifadelere yer verdi:


"Bir haftamız kaldı. Bu hafta içinde de 7 gün 24 saat çalışıp karşımızdaki siyasi bloğu yüzde 30’un da altına düşürüp rahat bir nefes alacağız. Bu bloğun yüzde 30’ların altına gerilemesi için çalmadık kapı bırakmayacağız. Bizim gemimizin kaptanı Tunç Soyer. Kentsel dönüşümden alt yapı sorunlarına kadar başvuracağımız tek isim Sayın Soyer olacak. Birlikte Bayraklı’yı dünya markası haline getireceğiz."


Onur Mahallesi’ndeki dev yürüyüşte ayrıca, geçtiğimiz günlerde uğradıkları iki saldırıda yaralanan partililer Tunç Soyer ve Serdar Sandal ile bir araya geldi. Soyer, seçim çalışmaları yaparken yaralanan partililere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dinozorlara hem miniklerden hem büyüklerden yoğun ilgi
    1. Dinozorlara hem miniklerden hem..
    2. Siirt’te öğretmen ve velilere..
    3. Fenerbahçe'den ses getirecek golcü..
    4. Almanya'da iş dünyası güveni martta..
    5. İstinaf, FETÖ'nün İstanbul'daki "ana..
    6. Türkiye İş Bankası Müzesi'nden..
    7. Göçmenler yakayı Yalova’da ele verdi
    8. CHP’li Kumbul’dan, Öcalan’a özgürlük..
    9. Soyer’den trafiğe çözüm için projeler
    10. Yan yatan işçi servisi ağaçları yerinden
    11. Sınıra ZPT sevkiyatı
    12. Osmaneli Münür Şahin’e sahip çıktı
    13. Antalya’da eşini öldüren koca..
    14. Millet İttifakı adayı Şıktaşlı’dan..
    15. New York'ta hayat pahalı
    16. Tır devirdi, sürücüsü yaralandı
    17. Çorum’da okul servis araçları..
    18. Altın fiyatları
    19. Fransız Bakan istifa ediyor
    20. Vodafone, teknoloji ve çözümlerini..
    21. Kemik erimesine yumurta kabuğu
    22. VASKİ Kamera İzleme Merkezi hizmete..
    23. Beykoz adayı Aydın: “Beykoz’da amatör..
    24. Türkiye şampiyonu takıma, Elazığ..
    25. Cumhur İttifakı adayı Tezcan:..
    26. Minik Doğa’nın yardımına Beyazay..
    27. Aydemir’den Olur’da tefekkür buluşması
    28. 6 buçuk yaşındaki Seher..
    29. Köşküm var deryaya karşı... Neye yarar..
    30. "Muhalefet iş üretmiyor sadece..
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!
    Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok