Bayraklı’da Başkanlık Futbol Turnuvası başladı

Bu yıl 8’inci kez düzenlenen Bayraklı Belediyesi Başkanlık Futbol Turnuvası başladı. Şehit Ümit Boz Spor Tesislerinde gerçekleştirilen turnuva ilk gününde çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Mali Hizmetler, Temizlik İşleri, Kültür ve Sosyal İşler, Park ve Bahçeler, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü bu yıl 8’incisi düzenlenen Bayraklı Belediyesi Başkanlık Turnuvası için Şehit Ümit Boz Spor Tesislerinde bir araya geldi. Turnuva öncesi seremonide tüm takımlar orta sahaya tek tek çağrılarak tanıtıldı. Takımlar Atatürk portresi ve Türk bayrağı açarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan seslendirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ilk gün müsabakalarında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler takımını 4-2 ile geçmesine rağmen kural ihlali dolayısıyla 3-0 hükmen mağlup oldu. Temizlik İşleri ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü 6-2’lik net skorla yendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü takımı ise Zabıta Müdürlüğü karşılaşmasından 11-3’lük farklı skorla galip geldi.